Domenica senza auto per abbattere l’inquinamento: ecco tutte le novità La sperimentazione per vivere la città, in un modo più sostenibile

Il Comune di Acerra, focalizzandosi sull’obiettivo di coniugare le esigenze dei cittadini interessati all’abbattimento dell’inquinamento in città e le esigenze di alcune categorie commerciali che hanno grande afflusso di clienti anche di domenica, ha istituito per domenica 8 maggio 2022 un’altra domenica “verde”.

Un'occasione per vivere una giornata ecologica in città riappropriandosi dei suoi spazi urbani: domenica senza auto, quindi, dopo i positivi apprezzamenti e le tante richieste pervenute in seguito alle domeniche “verdi” precedentemente realizzate in città.

Per domenica 8 maggio 2022, tuttavia, sono state previste alcune novità importanti: l’area senza auto riguarderà Piazza Angelo Soriano, Via Da Vinci, Via Trieste e Trento, Via Casoria e Via Verolino e Corso Italia (fino all’angolo con Via Calzolaio), in Via Conte di Acerra l’ingresso per parcheggiare sarà previsto da Corso Resistenza, in Via Campanella e Via Nenni ingresso per parcheggiare sarà previsto da Via Manzoni, via Annunziata, via Roma, Via Del Pennino e Corso Resistenza sarà percorribile e pertanto fuori dalla zona senza auto.

La sperimentazione per vivere la città, in un modo più sostenibile, a piedi, correndo o in bicicletta, riguarderà anche la possibilità per gli esercizi commerciali presenti nell’area della zona senza auto di poter occupare suolo pubblico con tavolini e sedute gratuitamente.