Un pontile mobile installato sul molo della marina per riqualificare il turismo Già operativa la struttura realizzata alla Marina di Meta al servizio dei diportisti

L'Amministrazione comunale diretta dal sindaco Giuseppe Tito non si ferma neanche nel mese di agosto ed ha realizzato sul molo, in località Marisco, un piccolo pontile galleggiante parallelo alla banchina con annessa una passerella che consentirà l'attracco a barche di piccole dimensioni.

"E' un'iniziativa utilissima per migliorare l’offerta turistica delle strutture che sono sulla spiaggia, ma soprattutto in caso di emergenze sanitarie, molto frequenti sul nostro litorale, per favorire l'approdo dei soccorsi" spiega il sindaco Tito.

La gestione del pontile è stata affidata per la corrente stagione balneare 2022, al Consorzio Terre del Mare s.c.a.r.l., quale unico soggetto aggregatore di tutte le realtà esistenti alla Marina di Meta e di Alimuri.

Il pontile galleggiante sarà utilizzato, per il solo ormeggio temporaneo:

- servizio a chiamata: dalle ore 8.00 alle ore 24.00:

- servizio con operatore, per il mese di agosto e week-end di settembre: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 12.30 alle ore 17.30;

Al fine di recuperare le spese necessarie da sostenere per garantire la corretta conduzione del servizio, il gestore è obbligato all'applicazione delle tariffe stabilite in convenzione:

- € 2,00 per attracco e sbarco a persona;

- € 20.00/€ 60,00, in virtu della lunghezza dell'imbarcazione, per un limite massimo di tre ore di sosta.