A Meta venerdì 26 agosto Assia Fiorillo e "Caine" di Amalia De Simone Appuntamento alle ore 20 al Lido Marinella per la rassegna "E state a Meta" promossa dal Comune

Venerdì 26 agosto alle 20 presso il Lido Marinella la rassegna "E state a Meta" promossa dall'Assessore alla Cultura Biancamaria Balzano propone un appuntamento particolarmente interessante sul piano artistico e culturale ma soprattutto per la forte componente sociale connessa al tema della detenzione proposta dal documentario "Caine" della giornalista Amalia De Simone.

Ospite Assia Fiorillo, cantautrice napoletana, tra le protagoniste del documentario che sarà sul palco per partecipare al dibattito con la De Simone, con l’ex capo della Procura di Napoli, Giovandomenico Lepore, la direttrice del carcere di Fuorni, Rita Romano. Poi si esibirà in un live show in cui presenterà il suo disco Assia. Nell’album sono presenti anche brani nati durante l’esperienza di Caine e scritti con le donne detenute.

La storia di Anna è quella di una donna che non respira aria di libertà da sette anni. Fu arrestata in una retata al Pallonetto di Santa Lucia insieme ad affiliati di un potente clan di camorra. Lei ebbe subito la punizione più grande. Le tolsero suo figlio piccolissimo e lo diedero in adozione. La detenzione e questo dolore le hanno insegnato che deve aspirare ad una vita diversa. Ha da poco ottenuto gli arresti domiciliari e ci sta provando.

"Caine" è stato girato interamente nei penitenziari femminili di Fuorni (Salerno) e di Pozzuoli, ha come protagoniste le donne detenute. Dopo essere stato proiettato a giugno a Sorrento nell’ambito della rassegna Incontriamoci in villa, il documentario Caine torna in Penisola Sorrentina.