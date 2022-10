Piano di Sorrento, con 5 milioni di euro al via tre progetti urbanistici Il finanziamento ottenuto con la progettazione col Comune di Positano per la rigenerazione urbana

Con un finanziamento di 5 mln di euro assegnati dal Ministero dell'Interno l'Amministrazione Comunale del sindaco Salvatore Cappiello potrà realizzare tre progetti: la riqualificazione del Parco di Petrulo, la demolizione e la ricostruzione della Bocciofila di via Legittimo (per cui è prevista anche la realizzazione di un parcheggio interrato a rotazione) e la riqualificazione del Parco di via Legittimo.

Una progettazione, quella del Comune di Piano di Sorrento, condivisa con il Comune di Positano .

Il Sindaco Cappiello ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di questa svolta, si tratta di un importante risultato raggiunto grazie al lavoro di tutta la squadra. Questi progetti di rigenerazione urbana oggi finanziati seguono linee fondanti della nostra Amministrazione: la riconsegna alla cittadinanza delle aree verdi e la sostituzione o il recupero di strutture già esistenti, in modo da valorizzarle, limitando nel contempo il consumo di suolo. A breve illustreremo pubblicamente i dettagli degli interventi. Ringrazio per questa sinergia l’Amministrazione di Positano, a iniziare dal Sindaco Giuseppe Guida e i suoi tecnici. Cruciale il lavoro di squadra dei nostri uffici che hanno fatto un importante lavoro che proseguirà per dare esecuzione alle opere”.

Anna Iaccarino, assessore ai LL.PP. aggiunge: "I finanziamenti saranno divisi col Comune di Positano, ente capofila, con cui si è instaurata una sinergia costruttiva e fruttuosa. Aver ottenuto il riconoscimento di questi cospicui finanziamenti rappresenta un momento assolutamente importante, anche perché due dei tre progetti finanziati sono interamente frutto delle azioni messe in campo subito dopo l'insediamento della nostra Amministrazione”.