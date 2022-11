Piano di Sorrento, una strada d'epoca romana ferma i lavori di Terna Scoperta degli operai durante i lavori sull'arteria urbana interessata al potenziamento della rete

Alla Via Legittimo della Mortora-San Liborio sono in corso lavori di scavo e posa in opera della nuova rete elettrica da parte di Terna nell'ambito di un imponente progetto di potenziamento che riguarda l'intera area della costiera sorrentina e monti lattari.

L'opera dovrebbe risolvere i problemi della stabilità del servizio elettrico con l'eliminazione dei tralicci aerei e il conseguente potenziamento e soprattutto stabilizzazione della rete fino ad oggi soggetta a facili e ripetute interruzioni quando le condizioni metereologiche sono critiche.

Il cantiere è aperto da diverse settimane su questa importante arteria urbana parallela al Corso Italia e su cui si riversa tutto il traffico automobilistico in uscita da Sorrento e gli addetti ai lavori, nell'effettuare gli scavi, hanno portato alla luce una strada che risalirebbe all'epoca romana e sulla cui natura archeologica sono già in corso i necessari accertamenti.

In realtà, come già avvenuto in altre zone del Paese, in particolare in località Trinità e Formiello, il ritrovamento di testimonianze archeologiche del passato confermano l'alto interesse culturale di questi siti che potrebbero riservare altre sorprese e arricchire ulteriormente il patrimonio storico-archeologico territoriale.