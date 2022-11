Prodotti tipici a Piano di Sorrento: c'è il "Mercato della Terra" di Slow Food La seconda domenica di ogni mese si svolge in Penisola Sorrentina il mercato dei prodotti locali

Domenica 13 novembre si rinnova l'appuntamento col Mercato della Terra organizzato dalla Condotta Slow Food della Penisola Sorrentina e Capri al mercato ortofruttico di Piano di Sorrento, un'iniziativa che ormai da anni si svolge, puntuale, ogni seconda domenica del mese.

Attrazione per i Consumatori alla ricerca di prodotti genuini e di qualità

Un'attrazione per i consumatori che possono acquistare direttamente dai produttori locali e anche provenienti da altre province campane il meglio delle produzioni agro-alimentari che hanno sposato la filosofia slow e ne promuovono la cultura con questo mercato che, oltre alla vendita, propone anche momenti formativi e di approfondimento di aspetti legati alla tipologia e alle proprietà organolettiche dei vari prodotti.

Laboratorio Slow sull'Olio extravergine d'oliva

Il laboratorio in programma domenica alle ore 11 è dedicato all'Olio extravergine d'oliva con i referenti della condotta Slow che illustreranno le caratteristiche dei diversi oli che provengono da varie località di produzione in Campania. Insomma l'occasione per conoscere e apprezzare qualità dell'oro giallo che svolge una funzione preziosa nell'alimentazione ed è uno degli elementi importanti della dieta mediterranea.

"a-MARE", laboratorio sul pescato locale

Un'altra novità che prende il via da domenica è il laboratorio "a-MARE" a cura della biologa marina Doriana Iaccarino con la spiegazione delle caratteristiche del pescato per imparare ad acquistare consapevolmente il pesce a seconda delle stagioni e delle proprietà che, in particolare quello azzurro, ha nell'alimentazione umana.