Piano di Sorrento, Cappiello: con i fondi Pnrr riqualifichiamo tre aree dismesse Conferenza stampa congiunta delle amministrazioni di Piano e Positano

Presentata in conferenza stampa nella sala consiliare la progettualità legata alle risorse del PNRR che le Amministriazioni di Piano di Sorrento e di Positano hanno presentanto congiuntamente ottenendo un finanziamento complessivo di 5 mln di euro. A parlarne i sindaci Salvatore Cappiello e Giuseppe Guida con gli Assessori ai LL.PP. e i tecnici redattori della progettualità del Comune di Piano di Sorrento, mentre nei prossimi giorni analogo appuntamento si svolgerà a Positano per la presentazione dei progetti che interessano l'Amministrazione positanese.

Presente anche Giovanni Ruggiero, presidente del consiglio comunale di Piano di Sorrento con delega al PNRR, e il capo dell'UTC di fresca nomina a tempo indeterminato, l'arch. Francesco Saverio Cannavale con gli architetti Arianna Cannella e Adriana Esposito che hanno curato la progettazione di due parchi comunali.

Il sindaco Cappiello: con questa progettualità limitiamo il consumo di suolo

Il sindaco Cappiello ha evidenziato che “...i progetti hanno l’obiettivo di riconsegnare alla cittadinanza aree verdi con sostituzione o recupero di strutture già esistenti limitando nel contempo il consumo di suolo. Ringrazio per questa sinergia l’Amministrazione di Positano, a iniziare dal Sindaco Giuseppe Guida e i suoi tecnici. Cruciale il lavoro di squadra con i nostri uffici che hanno fatto un importante lavoro che evidentemente dovrà continuare per dare esecuzione alle opere. Sono molto soddisfatto e stiamo proseguendo nel lavoro e nella collaborazione per realizzare questi importantissimi progetti”.

L'Assessore ai LL.PP. Anna Iaccarino: riqualifichiamo strutture dismesse

Ad Anna Iaccarino, assessore ai LL.PP. di Piano, è toccato il compito di illustrare le progettualità finanziate: “Il concetto di rigenerazione urbana, fortemente indicato dalla Comunità Europea, si fonda su alcuni obiettivi essenziali quali la riqualificazione di strutture o beni dismessi, abbandonati o inutilizzati nel tempo limitando il consumo di suolo vergine, non occupato e libero. A ciò si accompagnano altri obiettivi tra cui recupero e implementazione del verde, aumento della vivibilità e attenzione alle attività ricreative e sportive. E' importante puntare sul miglioramento della vivibilità: aree più verdi puntano a rilassare le persone e rendere anche l'ambiente cittadino più vivibile. E' importante che le città siano viste anche come punti dove si intensificano i rapporti sociali e il benessere. Mi piace chiamarlo, da persona che lavora nel mondo giuridico, diritto a essere rilassati e vivere nel miglior modo possibile i rapporti sociali.

Abbiamo puntato su tre progettualità: Legittimo, Petrulo e la Bocciofila

Ciò ci ha spinto a puntare ai nostri 3 progetti. Due di questi riguardano i parchi, quello di Legittimo e quello di Petrulo: così intendiamo rispondere agli obiettivi della rigenerazione con creazione di spazi verdi, implementazione del verde e creazione di spazi dove bambini e adulti possono vivere a contatto con la natura. Il terzo progetto riguarda il recupero della Bocciofila con demolizione e ricostruzione: puntiamo a creare una struttura sportiva polivalente che possa essere di supporto alle tante attività che coinvolgono bambini, ragazzi e adulti. Sono felice anche perché sono le prime progettualità a cui ho iniziato a lavorare all’indomani delle elezioni. Due di queste progettualità, parlo del Parco di Petrulo e della Bocciofila, sono nate proprio a cavallo con il rapporto instaurato con il Comune di Positano e dunque con la partecipazione al bando. Il Parco di Legittimo è una progettualità che abbiamo ereditato ed è di ampio respiro con importanti vedute. Abbiamo dato un’impronta incentrata al bello”.

Il Presidente Ruggiero: la nostra è la sfida della bellezza

A chiudere Giovanni Ruggiero, presidente del consiglio comunale e delegato al PNRR: “Dobbiamo tornare ai luoghi e il termine bellezza diventa una sfida, un obiettivo. I tre progetti presentati stamane si avvicinano a una cifra di 2,5 milioni di euro. Oltre questi progetti, dobbiamo ricordare altri due progetti presentati e finanziati che si occupano dell’asse scuola, cioè quelli per il Plesso Maresca e l’Asilo Nido. E ancora, progetti confluiti nel Pnrr che prevedono nella zona alta il completamento delle fogne pluviali e in particolare il consolidamento, il disgaggio massi e le barriere paramassi in zona Lavinola. Il futuro è già qui”.