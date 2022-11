Piano di Sorrento: parte il restyling dell'area di pattinaggio in Via delle Ros L'intervento serve a recuperare un'area e ad attrezzarla per attività di fitness per i ragazzi

All'indomani della conferenza stampa in cui sono stati presentati i progetti finanziati col PNRR si è inaugurato il cantiere dei lavori di riqualificazione dell’area pattinaggio di Via delle Rose nei pressi del parco pubblico.

L'Assessore Iaccarino: "Rendere gli spazi sicuri e fruibili anche per lo sport"

Il progetto punta a recuperare l’area con l'obiettivo di rendere fruibili gli spazi e di installare attrezzature per il fitness. Spiega Anna Iaccarino, assessore ai Lavori Pubblici: “Con il via a questo progetto puntiamo a recuperare l’area di Via delle Rose così da rendere del tutto fruibili questi spazi. Con il recupero dell’area di pattinaggio, questa struttura sarà dunque resa più efficiente e sicura. La pista di pattinaggio, inoltre, ospiterà anche dei giochi disegnati nella pavimentazione al fine di consentire diversi usi dell’area. Al suo esterno saranno collocate attrezzature per lo sport e per il fitness. Insomma, non si punta solamente al pattinaggio.

L’area aspira anche a centrare l’obiettivo dell’inclusività visto che sarà utilizzabile anche dalle persone con disabilità. Con questi interventi ci auguriamo di aver dato un piccolo contributo a migliorare il benessere dei cittadini. Come detto già in occasione della conferenza stampa in cui abbiamo illustrato gli interventi di Rigenerazione urbana, dobbiamo tenere in considerazione anche il diritto a rilassarsi e a socializzare ottenendo spazi e ambienti pubblici a misura d’uomo e sempre più adeguati alle esigenze della comunità”.