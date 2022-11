Cicciano: l'assessore Marotta cittadina onoraria di Nadur La consegna nel corso di una cerimonia istituzionale

All'assessore alla pubblica istruzione e cultura del Comune di Cicciano, Lucia Marotta, il comune di Nadur, arcipelago di Gozo, Malta, ha conferito la cittadinanza onoraria. La consegna nel corso di una cerimonia istituzionale per la premiazione dei cittadini e della associazioni benemeriti di Nadur che si sono distinte nel corso dell'anno per opere di volontariato a favore della comunità. È stato il Sindaco di Nadur Edward Said a consegnare l'onoreficenza.

Lucia Marotta, amministratore del Comune di Cicciano dal 2013, è assessore della Giunta Corrado con delega alla Cultura e Pubblica Istruzione. "Sono lusingata e orgogliosa di questa onorificenza - ha detto Lucia Marotta - che mi carica ancora di più di responsabilità e mi affida un compito sempre più arduo, quello di valorizzare sempre di più questo gemellaggio e rafforzare i valori di amicizia, solidarietà e fede tra le due comunità. E per questo sono grata e ringrazio di cuore Edward Said".

Durante il suo intervento nel corso della cerimonia, l'assessore Marotta ha ringraziato i due sindaci di Cicciano con i quali ha condiviso questi anni di amministrazione, Raffaele Arvonio e Giovanni Corrado, con la certezza che le due comunità, grazie alla sinergia tra le amministrazioni e al "lavoro incessante anche e soprattutto dei cittadini del mio comune onorari di Nadur, possano diventare sempre più belle,accoglienti e solidale", ha detto.

"Il Comune di Nadur, soprattutto negli ultimi otto anni, ha sempre chiesto aiuto a Lucia Marotta per il gemellaggio tra Nadur e Cicciano. Lucia Marotta è sempre stata così disponibile, pronta ad aiutare, disposta a dare tutto ciò che può per vedere il successo di questo gemellaggio- ha detto il Sindaco di Nadur Edward Said - Lucia Marotta ha a cuore la località di Nadur e il Comune di Nadur è lieto di assegnarle la Cittadinanza Onoraria di Nadur per il suo impegno verso il successo di questo gemellaggio".