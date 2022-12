Massa Lubrense: "Un dono per la vita", l'importanza della donazione del midollo Nuova iniziativa di natura socio-sanitaria promossa dal Comune: parliamo di donazione

Continua la campagna di informazione e prevenzione sanitaria promossa dall'Amministrazione Comunale del sindaco Lorenzo Balducelli in collaborazione con enti e associazioni, tra cui anche l'Asl Napoli 3 Sud con cui è stata avviata lo screening della popolazione per la prevenzione del tumore al colon.

Dopo screening colon e prostata ora si parla di midollo osseo

A seguire è stata la volta dello screening per la prostata nel mese dedicato appunto alla sensibilizzazione della popolazione maschile sulla prevenzione di quello che è la malattia cancerosa più diffusa.

Il 3 dicembre si accendono i riflettori su un tema di natura socio-sanitaria con l'iniziativa "Un dono per la vita: note, versi e passi di danza" per informare e sensibilizzare i cittadini sul tema della donazione del midollo osseo. L'evento, che si svolge alle ore 20 nell'Antica Cattedrale di Massa Lubrense, è stato organizzato dal settore Politiche Sociali del Comune di Massa Lubrense in collaborazione con l’ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo), l’AILE (Associazione Italiana Linfoistiocitosi Emofagocitica) e l’Associazione Piccolo Grande Amore.

A parlarne è Mina Minieri, consigliere delegata alle Politiche Sociali: “Si tratta di una momento di sensibilizzazione importante per informare ed incoraggiare tutti sulla necessità della donazione di midollo osseo. Una pratica indolore che salva la vita di ragazzi giovani e meno giovani. Si tratta di una serata di musica ed anche di danza dove si esibiranno un gruppo di musicisti del territorio. Lo faranno in modo volontario e gratuito, ancora più significativo è il fatto che alcuni di essi hanno vissuto in prima persona l’esperienza della malattia e del trapianto di midollo”.

Durante la serata si potranno sostenere le attività dell’ ADMO aderendo all’iniziativa “Un panettone per la vita”. Con l’acquisto di un pandoro o di un panettone si finanzieranno le attività di sensibilizzazione per la donazione di midollo osseo in Italia.