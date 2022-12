Piano di Sorrento, parte il restyling della cavea della scuola media "G. Amalfi" Approvato il progetto esecutivo dell'intervento che costerà centomila euro

Arriva il restyling della cavea e delle aree esterne della scuola media "Amalfi" col progetto esecutivo approvato dalla Giunta del sindaco Salvatore Cappiello. L’obiettivo è far divenire l’area dell’istituto completamente fruibile anche per eventi e iniziative non riguardanti le attività didattiche e che, grazie gli interventi progettatti, possono essere ospitati presso la cavea della scuola.

Il quadro economico complessivo dei lavori ammonta a 100mila euro e la procedura amministrativa riguardante l’individuazione dell’impresa esecutrice si svolgerà già nel corso dei prossimi giorni.

Saranno effettuati lavori per la sistemazione delle sedute, il montaggio delle pensiline riguardanti gli ingressi (ingresso cavea, ingresso scuola, ingresso da via Mariano Maresca), la creazione di un varco su via Francesco Ciampa, la pavimentazione, la creazione di nuovi gradini, la sistemazione delle ringhiere, l'illuminazione ordinaria e di emergenza (gli impianti saranno a Led).

L'Assessore Iaccarino: puntiamo a consentire la fruibilità della struttura per attività esterne

L’Assessore ai Lavori Pubblici Anna Iaccarino ha dichiarato: “Concorderemo con la dirigenza scolastica le tempistiche per l’apertura del cantiere e l’avvio dei lavori così da non incidere sul regolare svolgimento delle attività didattiche. Va in ogni caso sottolineata l’assoluta importanza di questo progetto esecutivo, frutto della collaborazione con il Sindaco Salvatore Cappiello e l'assessore Marco D'Esposito: i lavori puntano a consentire alla cavea di tornare fruibile per attività esterne. Si tratta di una serie di interventi a cui tengo molto. Abbiamo effettuato un altro atteso step con la svolta per la cavea, uno spazio che anche d'estate, in passato, è saputo divenire simbolo di sport e aggregazione”.

Più che qualificare la struttura aservizio della scuola l'intento dell'Amministrazione appare diretto a favorire l'uso esterno della struttura visto che l'area, per il passato, è stata utilizzata per ospitare eventi e manifestazioni sportive che hanno determinato vari problemi alla scuola. Con questi lavori si punta perciò a mettere in condizione l'impianto di funzionare autonomamente rispetto alla scuola.