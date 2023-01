In Consiglio Regionale la variante al Put per il Nuovo Ospedale in Costiera La proposta è stata approvata in IV Commissione a maggioranza e con l'astensione del M5S.

Lunedì il Consiglio Regionale della Campania, convocato per le ore 12, discuterà tra gli altri argomenti anche la proposta di variante al PUT della Costiera Sorrentino-Amalfitana per realizzare a Sant'Agnello il nuovo Ospedale a servizio dell'area avendo ottenuto il via libera dalla IV Commissione Regionale presideduta da Luca Cascone.

Un progetto fortemente voluto dal Presidente De Luca: 247 posti letto

Un passaggio obbligato e che segue al riconoscimento da parte del Comune di Sant'Agnello del pubblico interesse per quest'opera fortemente voluta dal Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca per rimodernare il servizio ospedaliero pubblico nel comprensorio sorrentino e dotarlo di una struttura sede Dea di primo livello con un potenziale di 247 posti letto. Un ospedale che sorgerà al posto dell'attuale edificio dove ha sede il distretto sanitario n°59 (in passato sede ospedaliera) per la cui realizzazione sono stati stanziati dalla Regione 70 milioni di euro.

L'Ospedale sarà dotato anche di una pista d'atterraggio per l'elicottero

Una stuttura concepita per una realtà a vocazione turistica e che sarà dotata anche di pista d'atterraggio per l'elicottero e una molteplicità di servizi innovativi per una realtà dove le criticità dei due nosocomi attivi, a Sorrento e a Vico Equense, dovrebbero finalmente trovare una risposta definitiva anche per quanto concerne il personale sanitario che troverebbe maggiori motivazioni a lavorare presso un ospedale di nuova generazione.

In Commissione la proposta di modifica del Put è passata a maggioranza e con l'astensione del Movimento 5 Stelle. Nel frattempo sono in corso da parte dei progettisti-costruttori del nuovo ospedale i saggi geologici e tutte le verifiche sull'area dove in passato si sono verificati smottamenti di terreno.

Dieci anni per varare un progetto bipartisan per la sanità peninsulare

Il progetto del nuovo ospedale ha avuto una lunga gestazione, circa dieci anni, durante i quali però si sono compiuti tutti i passi istituzionali per addivenire a una proposta che meritasse di essere finanziata, tanto più dopo l'uscita dal commissariamento della sanità campana. Ideato durante la presidenza regionale di Stefano Caldoro l'idea progettuale ha trovato l'impulso decisivo con la presidenza De Luca che ha affidato all'ex manager dell'Asl Napoli 3 Sud, l'ing. Gennaro Sosto (attualmente alla guida dell'Asl salernitana) la responsabilità dell'attuazione del progetto.

(Nella foto il sindaco di Sant'Agnello Piergiorgio Sagristani alla presentazione del progetto nuovo Ospedale)