Sant'Agnello: ok al progetto per la nuova via Crawford, Sagristani: in due anni Al Centro Sportivo della MSC un folto pubblico ha partecipato alla presentazione dell'opera

Via Marion Crawford sarà completamente ristrutturata e resa fruibile soprattutto dai pedoni grazie alla nuova ripartizione delle corsie e alla creazione di un'area pedonabile. Questo l'obiettivo di un ambizioso progetto varato dall'amministrazione del Sindaco Piergiorgio Sagristani per un intervento di oltre 2 mln di euro e che sarà realizzato in due lotti.

"Questo perchè si tratta di un'arteria stradale strategica per la viabilità a livello peninsulare - evidenzia il Sindaco - e quindi i lavori saranno effettuati in due trance nel periodo invernale in modo da non pregiudicare il transito veicolare. Conserveremo, anzi potenzieremo la componente arborea caratteristica di questa strada che è una delle più belle della Penisola Sorrentina. Intanto abbiamo indetto la gara e quindi a breve si potrà avviare l'iter che in due anni porterà alla realizzazione di quest'importante opera".

Il progetto è stato presentato in un affollato incontro svoltosi nel Centro Sportivo MSC "...esempio di una sinergia pubblico-privato - ha sottolineato il sindaco - che mette a disposizione dei residenti gli impianti sportivi del centro" con la presenza anche del dott. Franco Ronzi della dirigenza MSC.

Per il sindaco è stata anche l'occasione, quando mancano ormai pochi mesi alle elezioni amministrative, per fare un bilancio della sua esperienza e degli importanti risultati conseguiti in questi dieci anni. Ce ne parla nell'intervista che abbiamo realizzato.