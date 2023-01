Summit in prefettura sulla mobilità, a febbraio targhe alterne in Costiera I sindaci della Penisola Sorrentina e gli operatori turistici hanno incontrato il prefetto ed Eav

Il primo provvedimento che sarà adottato dal tavolo dell'accessibilità insediatosi in Prefettura a Napoli è l'istituzione della circolazione a targhe alterne nei fine settimana sulla statale sorrentina.

E' questo l'esito dell'incontro dei Sindaci della Penisola Sorrentina e degli operatori economici del comparto turistico con il Prefetto di Napoli Claudio Palomba e il Presidente di Eav Umberto De Gregorio che si è svolto ieri mattina a Napoli, con altre novità significative per quanto riguarda le proposte avanzate dai rappresentanti istituzionali e imprenditoriali con l'obiettivo di allegerire il traffico sulla ss 145.

Mobilità alternativa: potenziamento delle vie del mare e del trasporto ferroviario

Non solo, perchè si è discusso anche delle alternative alla mobilità su gomma da attivarsi o potenziarsi per attuare un progetto di più ampia portata su cui si è registrata una convergenza generale.

All'incontro hanno preso parte anche l'Assessore al turismo Felice Casucci e il Presidente della IV Commissione Regionale Luca Cascone a conferma di una sentita partecipazione alla problematica da parte dell'istituzione regionale che nella partita gioca un ruolo significativo.

A tirare le somme di questo primo incontro, perchè ne seguiranno altri più specifici, Piergiorgio Sagristani a nome dei sindaci della Penisola e Sergio Fedele, presidente di Atex, a nome dei rappresentanti del mondo imprenditoriale turistico.

La novità più importante e immediata, che sarà adottata da febbraio, riguarda l'introduzione delle targhe alterne nei week-end, con l'obiettivo di abbattere la pressione del traffico automobilistico sulla ss 145.

Piergiorgio Sagristani: proposte per ridurre i disagi e lavorare a soluzioni di breve e medio termine

Il sindaco di Sant'Agnello: "Si è trattato di un incontro dove sono stati posti i problemi più gravi e proposte soluzioni che sono state recepite e sulle quali continueremo a lavorare tutti insieme per attuare soluzioni a breve e medio termine in grado di dare una risposta alla grave criticità della mobilità sul territorio - sottolinea Sagristani - Via libera quindi alle targhe alterne durante i fine settimana già a partire dal mese di febbraio, potenziamento delle vie del mare trovando un accordo con gli armatori per venire incontro anche all'utenza, aumento delle corse della Circumvesuviana sulla tratta Sorrento-Napoli-Sorrento visto che non disponiamo di un accesso autostradale diretto e istituzione di un servizio metropolitano sul percorso Sorrento-Vico Equense-Sorrento tale da rendere agevole e conveniente l'uso del treno. Inoltre intendiamo proporre al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l'attuazione di un interscambio con un sistema misto con la ferrovia dello stato sulla linea Napoli-Pompei con i treni che arrivano fino a Pompei e da lì con la Circum fino a Sorrento. Infine spostare il casello autostradale di Castellammare in modo da ridurre le lunghe file che generano la paralisi: si lavorerà in gruppi per ciascun settore di competenza".

Sergio Fedele (Atex): accolte le nostre richieste, istituire tre commissioni di lavoro

Per Fedele l'incontro da tanto tempo annunciato finalmente si è fatto: "Da settembre attendevamo di insediare questo tavolo sull'accessibilità in Penisola di cui siamo stati promotori insieme ad una serie di proposte che a nostro avviso danno una risposta alla grave situazione della viabilità e della mobilità in generale. Abbiamo accolto con soddisfazione la proposta del Prefetto di istituire tre gruppi di lavoro specifici per ciascuna area di mobilità, cioè: su gomma, su ferro e via mare. In questo modo si possono affrontare specificamente le diverse problematiche e trovare soluzioni integrate significative. Per quanto concerne le targhe alterne si tratta del provvedimento di più immediato e concreto impatto. L'importante è di essere riusciti anche a coinvolgere il ministero dei trasporti perchè su tutto la priorità è quella di trovare una soluzione al trasporto ferroviario e mi sembra che l'ipotesi che avevamo avanzato di interscambio con le Ferrovie dello Stato abbia trovato riscontri condivisi. Continuiamo a lavorare per passare dalle parole ai fatti, questo è l'auspicio e l'invito che rivolgiamo a tutti".