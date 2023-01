Piano di Sorrento, rivoluzione del traffico per i lavori al sistema fognario Un mese di lavori sulla rete fognaria per evitare l'allagamento della strada

Quello che si prospetta per gli automobilisti di Piano di Sorrento e in generale per il traffico in Penisola Sorrentina è un mese di passione per l'interruzione della viabilità sul Corso Italia all'altezza dell'incrocio con la Via Mortora-San Liborio dove sono in corso lavori sulla rete fognaria. Da questa mattina gli operai di cantiere stanno installando le segnaletica di chiusura al transito e di deviazione del traffico su arterie secondarie perchè da domani e fino al 14 febbraio si svolgeranno i lavori che renderanno impraticabile il transito sul corso Italia e sulla stessa Via dei Platani, la parallela alla statale 145 dove passa soprattutto il traffico in uscita dalla Penisola Sorrentina.

Il Sindaco Cappiello: "Si tratta di lavori urgenti, chiediamo comprensione ai cittadini"

Dal Comune fanno sapere che si tratta di lavori al sistema fognario che nella zona presenta gravi e antiche criticità tanto da causare allagamenti del fondo stradale e degli esercizi commerciali prospicienti nei casi di forti piogge.

"Spiega il sindaco Salvatore Cappiello: "Si deve sostituire la fogna esistente che dopo tanti anni presenta problemi che richiedono un intervento risolutivo. Ci saranno disagi, è chiaro, chiedo alla città comprensione. Si tratta di interventi necessari che vengono effettuati in bass stagione con l'adozione di importanti modifiche al piano viabilità. Saranno inevitabili le ripercussioni sul traffico, ma questi lavoro sono fondamentali per risolvere storiche criticità che si presentano nella zona della Siesta quando ci sono forti piogge".

Il comando della Polizia Municipale ha predisposto un minuzioso piano traffico con tanto di schede illustrative della nuova viabilità urbana che cambia in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori. La principale novità riguarda il ripristino del doppio senso di circolazione dalla Piazza Mercato lungo Corso Italia in direzione Napoli, una deroga che per la prima volta viene adottata da quando negli anni 90 fu istituito il senso unico sulla statale sorrentina in direzione Sorrento.

Le ripercussioni per questo provvedimenti si verificheranno in particolare nell'area di interscambio tra i comuni di Piano di Sorrento e Sant'Agnello che presentano molte aree stradali condivise di medesime strade.