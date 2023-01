Piano di Sorrento, chiude via Lavinola per i lavori del nuovo elettrodotto L'opera è realizzata dalla società Terna che gestisce la rete elettrica nazionale

La Via Lavinola che unisce il quartiere di Trinità col versante collinare della frazione di Arola-Vico Equense chiude dall'intersezione con la statale 163 fin alla Via Lamma dalle ore 9 del 25 gennaio alle ore 19 del 10 dicembre 2023 per consentire alla società Terna di effettuare i lavori di scavo per l'interconnessione a 150Kv "Sorrento-Vico Equense-Arola-Lettere".

Al di fuori di questa fascia oraria in cui è interdetto il transito sarà installato un semaforo per disciplinare il transito a senso unico alternato. In ogni caso, secondo l'ordinanza del comando di Polizia Municipale, dovrà garantirsi l'accesso alle abitazioni ai residenti e il transito alle attività commerciali e prevede di realizzare 23 km di nuove linee elettriche aeree e di 12 km in cavo completamente interrato.

Terna: un nuovo elettrodotto per superare le criticità della rete obsoleta

Col nuovo elettrodotto sarà possibile demolire la quasi totalità delle linee elettriche a 60 kV presenti nella Penisola Sorrentina con importanti benefici in termini paesaggistici: saranno demoliti oltre 160 sostegni per un totale di circa 60 km di vecchie linee.

Come spiega la società "l’elettrodotto collegherà la nuova Stazione Elettrica di Sorrento alle esistenti cabine primarie di Vico Equense, Agerola e Lettere. Oltre a questi Comuni, saranno coinvolti dalla linea anche Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Pimonte, Gragnano, Casola di Napoli, Sant’Antonio Abate e Castellammare di Stabia, sempre in provincia di Napoli, e Positano, in provincia di Salerno".

I lavori interessano anche il Parco dei Monti Lattari

"I lavori sono partiti dal Comune di Piano di Sorrento e interesseranno anche il Parco dei Monti Lattari che abbraccia l’intera penisola sorrentino-amalfitana. All’interno dell’area naturale protetta saranno installati 36 nuovi sostegni, a fronte di 55 demolizioni per oltre 20 km di vecchie linee. Durante i lavori di rimozione nel Parco, i sostegni saranno elitrasportati e non saranno realizzati grandi impianti di cantiere, a salvaguardia floristico e faunistico presente nell’area naturale. Terna ha attivato una proficua collaborazione con l’Ente Parco per individuare le migliori pratiche realizzative nel pieno rispetto degli ecosistemi presenti".

L’intervento, inserito nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, rientra nel più ampio piano di riassetto della Penisola Sorrentina di cui fanno parte anche il secondo collegamento tra l’Isola di Capri e il Continente e la sopra citata Stazione Elettrica di Sorrento. La nuova interconnessione consentirà di aumentare l’affidabilità del sistema elettrico della Penisola Sorrentina e di superare il livello di tensione di 60 kV, non più adeguato ad assicurare la sicurezza, la resilienza e la qualità del servizio di trasmissione elettrica dell’area.

(foto di Giuseppe Del Santo)