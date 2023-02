Napoli, poliziotti soccorrono nonna Pasqualina e le preparano il pranzo La storia a lieto fine nel napoletano

Essere poliziotti non vuol dire soltanto rincorrere delinquenti, sfoggiare pistola e distintivo e mettere in manette i cattivi. Significa anche prendersi cura di cittadini. A Napoli due poliziotti, infatti, si sono presi cura di una donna anziana, prossima a compiere i 100 anni d’età, in attesa che arrivasse un suo familiare.

La storia è stata resa nota da uno degli stessi poliziotti. “La Dante 11 con i rispettivi Assistente Capo Coordinatore e Assistente della Polizia di Stato, oltre a prendere i delinquenti fanno compagnia alla nonnina di anni 99,9 e le cucinano un bel piatto caldo. Dopo averla fatta saziare è atteso l’arrivo del nipote che giungeva da Quarto hanno promesso che il giorno 1 aprile saranno presenti con una bella Torta per festeggiare i suoi 100 anni. Si tratta della signora Pasqualina Grasso nata il 1/4/1923.”.E’ una bella storia che ci piace rendere nota affinché i cittadini riescano a comprendere l’importanza delle forze dell’ordine e l’umanità di chi indossa la divisa. Troppo spesso gli agenti vengono bistrattati ed offesi mentre criminali e delinquenti vengano celebrati ed omaggiati.”- ha commentato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.