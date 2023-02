Piano di Sorrento, la sfida del Comune per migliorare le performance turistiche Iniziativa diretta agli operatori del turismo, il primo incontro lunedì 20 febbraio in comune

Dopo la positiva esperienza promossa dall'Amministrazione di Meta anche quella di Piano di Sorrento accende i riflettori sulle tematiche turistiche con particolare riferimento alle questioni di natura socio-economica e promozionale, ma anche per l'accesso alle agevolazioniai diversi bandi fra cui anche quelli del PNRR. Questo è l'intento dell'Assessorato al Turismo diretto dal vice sindaco Giovanni Iaccarino che, insieme alla Confcommercio, alla Pro Loco e all'Associazione Atex degli Extralberghieri della Campania, ha promosso una serie di incontri per dar utili informazioni agli operatori, presentare iniziative e proposte, illustrate iniziative promozionali. Insomma un'occasione per alimentare un confronto, per dare e ricevere suggerimenti tra addetti ai lavori e pubblica amministrazione.

Lunedì 20 febbraio il primo incontro in Comune alle ore 19.30

Il primo appuntamento è per il 20 febbraio alle 19.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Piano.

- Resto al Sud: Breve Illustrazione di questa misura di Finanziamento ancora attiva nel 2023 con alcuni esempi relativi a strutture che hanno ottenuto il finanziamento

- Bandi Finanziamenti 2023: sarà distribuita ed illustrata una scheda con tutte le misure nazionali, regionali, camerali attive nel 2023 con spese ammissibili e soggetti beneficiari. Sarà possibile formulare domande ed avere chiarimenti.

- HospitalySud: presentazione della manifestazione che si terrà mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio presso la Stazione Marittima di Napoli. Unico appuntamento del Centro Sud per gli operatori del mondo dell’ospitalità, in particolare titolari, manager, personale e consulenti di hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, glamping, bed&breakfast, affittacamere, case vacanza, ostelli, spa-terme. In programma le ultime novità del settore. Organizzeremo un gruppo che parte dalla Penisola Sorrentina.

Aspettando la Grande Vela con la Tre Golfi di Maggio

- Recruiting Day: presentazione di questa iniziativa organizzata a Piano il 22 febbraio nella quale aziende potranno presentare le loro esigenze per assumere e chi è alla ricerca di lavoro potrà presentare il proprio curriculum

- Pillole marketing: Obiettivo Birmingham, Zurigo e Oporto. Illustreremo come organizzarsi per promozioni "mirate" dopo l'annuncio del volo diretto da Napoli per Oporto,Z urigo e Birmingham. Fondamentale per le strutture ricettive sviluppare una capacità commerciale per non essere unicamente dipendenti dai grandi portali internazionali.

- Regate Sailing Week: scatta il conto alla rovescia per la Tre Golfi Sailing Week e il Campionato Europeo Maxi con la penisola sorrentina ancora una volta protagonista dopo l’esaltante successo del 2022. Dal 12 al 21 maggio dieci giorni di grande vela che rilanciano il matrimonio tra la Costiera e le regate. Discussione su quali iniziative organizzare per promuovere al meglio l'evento e accogliere equipaggi e imbarcazioni.