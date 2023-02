Piano di Sorrento, slitta a fine febbraio la riapertura della Via Legittimo I lavori durano più del previsto: i disagi continuano

Lavori infiniti nella cittadina costiera dove oggi sarebbe dovuto calare il sipario sul cantiere a Via Legittimo dove è stato realizzato il nuovo impianto fognario e che invece è stato prolungato al 28 febbraio. Un intervento che ha determinato la rivoluzione del traffico cittadino con pesanti ripercussioni sulla viabilità considerando che la Via Legittimo svolge una funzione strategica soprattutto per la mobilità automobilistica in uscita dalla Penisola Sorrentina.

Per il quartiere di Legittimo, dove i residenti sono oltre duemila, si prolunga così il disagio, mentre si è registrato anche una criticità sul fronte degli scarichi fognari degli immobili che gravitano sulla strada e che si immettono nella condotta fognaria: si tratta infatti di stabilire su chi dovranno ricadere gli oneri di allacciamento alla fogna di cui i privati non ritengono doversi far carico.

Si prospettano quindi altre due settimane di disagi sul piano della viabilità mentre anche il borgo di Via Ponte Orazio resta interdetto al transito per il prolungarsi sine die dei lavori di ripristino della strada che subì uno smottamento nella primavera 2017 e dove dal 2019 sono in corso lavori che avrebbero dovuto concludersi in autunno e poi a fine anno, mentre il cantiere resta ancora in funzione senza una data di riapertura della strada.