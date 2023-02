È morto Paolo Casolaro, domani i funerali. Sorbillo: Addio amico mio È morto il noto imprenditore

L’annuncio è arrivato sui social dell’azienda. “Con immensa tristezza la famiglia Casolaro annuncia la scomparsa di Paolo jr Casolaro avvenuta oggi dopo una lunga malattia.

Un vuoto incolmabile nei nostri cuori e nelle nostre vite. Ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di coloro che lo hanno conosciuto ed è stato una fonte di ispirazione ed ammirazione per tutti. Lasciamo andare Paolo con il ricordo del suo spirito vivace e brillante, della sua gentilezza e della sua dedizione alla vita. Riposi in pace”. Lo si legge sulla bacheca Facebook di Casolaro Hotellerie Spa. Commovente il saluto di Gino Sorbillo: "Ciao carissimo e grandissimo amico mio Paolo Casolaro, hai combattuto come un vero guerriero fino alla fine, sei sempre sempre stato un grande riferimento per la grande ristorazione professionale a 360º, riposa in pace. I funerali si terranno domani lunedì alle ore 16:00 a Napoli presso la chiesa di San Gennaro in Via Bernini al vomero Casolaro Hotellerie SpA".