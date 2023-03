Sant'Agnello alle urne, Antonino Coppola è il primo candidato sindaco ufficiale L'annuncio del cardiologo in forza all'ospedale di Sorrento è avvenuto con un post su Facebook

Il primo a rompere gli indugi e a scendere in campo per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio è stato Antonino Coppola, cardiologo all'Ospedale Civile "S.Maria della Misericordia" a Sorrento con trascorse esperienze amministrative di consigliere e assessore a Sant'Agnello, figlio d'arte, sul piano professionale e su quello politico essendo stato il papà Ludovico un affermato geriatra e professore universitario oltre ad aver ricoperto la carica di sindaco nella cittadina costiera.

Antonino Coppola: ecco perchè mi candido insieme a un gruppo di amici

Una candidatura, quella di Coppola, che era nell'aria e di cui si attendeva l'ufficializzazione, come di fatto è avvenuto con il suo annuncio social che dà il via alle grandi manovre elettorali quando mancano meno di quattro settimane alla presentazione delle liste.

"Le mie radici autentiche": così Coppola si è presentato ai cittadini rivendicando una storia personale, familiare e politica che ne fanno indubbiamente il candidato finora più autorevole per la successione al sindaco uscente Piergiorgio Sagristani.

"Appartengo ad una famiglia nella quale l'impegno nella professione, nel volontariato e nell'attività politica è stato sempre profuso con onestà, passione ed autentico spirito di servizio. Un po' di anni fa, con queste parole, mi presentavo ai cittadini alle elezioni per il consiglio comunale. Da allora molte cose sono cambiate, ma quelle parole sono ancora qui, più vive che mai.

Sant'Agnello è il mio paese, qui ho le mie radici autentiche, quelle di mio padre e quelle di mia madre, con le loro famiglie. Insieme ad un gruppo di amici parteciperò alle prossime elezioni: sarò il candidato sindaco. Loro, e tanti cittadini, hanno scelto me per rappresentarli.

"Sant'Agnello Autentica" il nome della lista di Coppola che sfida la maggioranza uscente

Abbiamo davanti una grande sfida a cui ci accostiamo con umiltà e determinazione, consapevoli che amministrare è un compito molto difficile. Tutti insieme offriremo il nostro contributo, ognuno per la sua parte e secondo le sue competenze, per il futuro della nostra Sant'Agnello. Un futuro che ci chiama, ci appartiene e riguarda tutti noi. Non abbiamo privilegi da difendere, ci sta a cuore solo il bene comune.

E per quelli che dicono ma chi te/ve lo fa fare mi ritorna in mente una frase letta anni fa: “Certe volte fai semplicemente quello che va fatto". Ecco: quel momento è arrivato".

Presentato anche il logo della lista denominata "Sant'Agnello Autentica" che riassume anche i principali obiettivi programmatici su cui verterà la proposta elettorale di Coppola.

Nelle prossime ore atteso l'annuncio del candidato sindaco espressione della maggioranza uscente

Stando ai rumors del palazzo municipale l'annuncio di chi sarà il candidato sindaco espressione della maggioranza uscente dovrebbe essere imminente dopo che Sagristani ha condotto un lungo e meticoloso raccordo nelle sue file dove si contano diverse aspirazioni a indossare la maglia del candidato. Dovrebbe però essere prevalsa la linea del primo cittadino di affidarsi a un candidato esterno all'attuale compagine di governo per segnare comunque un cambiamento sulla linea della continuità amministrativa di cui sarà lo stesso Sagristani a farsi garante avendo deciso di candidarsi al consiglio comunale e sostenere così in prima persona il suo successore in quella che si preannuncia una sfida dall'esito non scontato.

Negli ultimi giorni si è rotta l'alleanza, durata cinque anni, con il presidente del consiglio Gennaro Rocco, responsabile cittadino di Fratelli d'Italia, lo stesso partito cui fa riferimento Sagristani, che fa sapere di star lavorando alla riproposizione della sua lista "Ora X" mentre i tre consiglieri uscenti del Movimento 5 Stelle non hanno ancora palesato i propri intenti. La svolta che, nella seconda parte della consiliatura, li ha visti assumere un ruolo di collaborazione con la maggioranza ha infatti determinato alcuni problemi interni al Movimento dove il leader storico Rosario Lotito vorrebbe scendere in campo con una lista che confermasse la netta opposizione a Sagristani e al suo gruppo.