Napoli, lavori stazione treni centrale: via ai cantieri, disagi in vista L'annuncio

Continuano i lavori di potenziamento infrastrutturale per la realizzazione dell'ACC (Apparato Centrale Computerizzato) della stazione di Napoli Centrale da parte di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane.

Per consentire l’operatività dei cantieri, dalle ore 22:40 di sabato 15 aprile alle ore 8:00 di domenica 16 aprile alcuni treni della lunga percorrenza delle relazioni Torino/Firenze - Roma - Salerno - Siracusa e alcuni treni regionali delle relazioni Napoli - Salerno - Sapri - Cosenza subiranno modifiche, limitazioni e variazioni di percorso. Per garantire la continuità del servizio di viaggio sarà attivato un servizio di bus sostitutivi.

Ulteriori informazioni sulle modifiche al programma di circolazione dei treni sono disponibili nelle locandine in allegato, nelle stazioni, sul sito di RFI e sui canali web delle

imprese ferroviarie.