Parco del Vesuvio: a Boscotrecase passeggiata ecologica nel sentiero di Fruscio Per la "Giornata internazionale della Terra" iniziativa di sostenibilità ambientale

Una domenica mattina dedicata all'ambkente e al territorio dell'area del Vesuvio per iniziativa dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Libera e Legambiente, con ZeroWaste/RifiutiZero Italy e con il supporto del Comune di Boscotrecase. Domenica 23 aprile è in programma la Passeggiata ecologica nel Parco nazionale del Vesuvio lungo il percorso del realizzando Sentiero n.12 "La porta del Fruscio al Vesuvio".

Appuntamento alle ore 9,30 a via Fruscio a Boscotrecase nei pressi della tenuta vitivinicola "Sorrentino vini" da dove parte il percorso che farà attraversare la sciara delle lave del 1906, i terreni dei viticultori del Vesuvio, la grande pineta distrutta dagli incendi del 2017 e la rinascita spontanea della flora, fino a raggiungere l'antica strada Matrone che sale al Gran Cono dove termina il nuovo sentiero che verrà.

Il tempo di percorrenza previsto 2h e 30' circa, i partecipanti dovranno munirsi di un paio di guanti e si una busta per raccogliere qualche plastica durante il tragitto e una borraccia riutilizzabile per l'acqua.

"Durante il percorso non ci stancheremo di fare plogging raccogliendo le tante plastiche che vengono sversate lungo il tracciato della pineta - spiegano gili organizzatori - pulizia (clean up) e passeggiata nella natura per dire no agli sversamenti illeciti, no al degrado, si al rispetto della natura. È il nostro territorio. Conoscerlo per tutelarlo. Niente di più importante per l' Earth Day 2023. Ci accompagneranno anche gli amici di SlowFood per illuminarci sulle aree di produzione della biodiversità agricola vesuviana. Con questa l'occasione si rilancia la campagna nazionale #BastaVaschette per chiedere la messa al bando (come in molti Paesi europei) degli imballaggi plastici più difficilmente riciclabili istituendo sistemi di vuoto a rendere"