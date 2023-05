Vico Equense, incontri con le scuole nella "Giornata Mondiale contro l'omofobia" Gli eventi in programma nel complesso della SS. Trinità il 15 e 16 maggio

Due giornate di incontri e di confronto con cittadini e scuole sono state organizzate in occasione della Giornata Internazionale contro omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia. In occasione dell’IDAHOBIT (Day Against Homophobia, Biphobia, Transphobia) del prossimo 17 maggio, la Commissione Pari Opportunità (CPO) di Vico Equense, in collaborazione con il Garante dei diritti delle persone con disabilità ed il Forum dei giovani, ha organizzato per il 15 e 16 maggio, in orario mattutino presso il Complesso Monumentale SS. Trinità e Paradiso, la proiezione del film “Un Bacio” di Ivan Cotroneo.

Al termine della proiezione si terrà un confronto con gli alunni e le alunne del Polo scolastico “A. Manzoni” e dell’I.P.S.S.E.O.A “F. De Gennaro”, le associazioni LGBT+, i componenti della Commissione Pari Opportunità e dell’Amministrazione Comunale.

L’iniziativa è inserita all’interno degli eventi proposti per il contrasto al bullismo omofobico e transfobico, dalla rete RE.A.DY. (Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) di cui la Città di Vico Equense è partner da diversi anni.

Vico Equense e la sua Commissione Pari Opportunità pertanto rinnovano e rilanciano l’impegno contro l’omofobia e la transfobia per confermare con determinazione la ferma volontà della Città e dell’Amministrazione nel contrastare ogni forma di odio, di violenza e di discriminazione, affinché siano pienamente realizzate quelle condizioni tali da poter consentire la piena ed effettiva eguaglianza tra tutti i cittadini e tra tutte le cittadine, come sancito nei principi fondamentali della nostra Costituzione.