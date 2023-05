"Sorrento incontra il futuro: il Mediterraneo per i giovani" Giovedì 18 maggio, ore 15.30, sala Tasso del Palazzo Municipale di Sorrento

"Sorrento incontra il futuro: il Mediterraneo per i giovani", è il titolo dell'incontro in programma giovedì 18 maggio, alle ore 15.30, presso la sala Tasso del Palazzo Municipale di Sorrento organizzato da The European House - Ambrosetti e aperto alla partecipazione del giovani della Penisola Sorrentina.

L'evento rappresenta l'anteprima della seconda edizione del Forum Internazionale del Mediterraneo "Verso Sud", in programma il 19 e il 20 maggio, con la presenza di ministri, business leader e opinion maker del Sud Italia insieme alla partecipazione dei principali esponenti e rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo.

Dopo l'introduzione di Cetti Lauteta, responsabile Scenario Sud del The European House – Ambrosetti, sono previsti gli interventi del sindaco Massimo Coppola, di Federico Petroni consigliere relazionale di Limes, di Stefano Manservisi e Arancha González Laya, della Paris School of International Affairs, Science e Po, di Patrizia Lombardi, presidente della Rete Italiana delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, di Massimo Deandreis, direttore Generale del centro studi SRM, di Francesco Minotti, amministratore delegato di Mediocredito Centrale del Gruppo Invitalia e di Danilo Iervolino, presidente, U.S. Salernitana 1919.