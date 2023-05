Sorrento, il Comune stanzia 75mila euro per i canoni di locazione 2023 La giunta presieduta dal sindaco Massimo Coppola ha adottato il provvedimento per le fasce deboli

Ammonta a 75mila euro la cifra stanziata dal Comune di Sorrento per la concessione dei contributi speciali a favore delle famiglie per sostenere i canoni di locazione relativi all'anno 2023.

L'avviso pubblico, disponibile integralmente sul sito www.comune.sorrento.na.it, prevede alcuni requisiti per l'intestatario del contratto, tra i quali il possesso di un contratto di locazione per uso abitativo regolarmente registrato, la certificazione Isee ordinaria in corso di validità non superiore a 9mila euro, la residenza, anche non continuativa, da almeno 10 anni nel Comune di Sorrento.

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di un elenco di idonei fino all’esaurimento della disponibilità finanziaria massima, mentre l’ammontare del contributo economico per ciascun avente diritto verrà calcolato sulla base del numero di richieste pervenute.

Le domande di partecipazione degli gli aspiranti beneficiari, devono essere presentate utilizzando il modulo predisposto dal Comune di Sorrento, scaricabile dal sito www.comune.sorrento.na.it o da ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali, in piazza Sant’Antonino, 14, nei giorni di martedì, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18, o il mercoledì e il giovedì dalle ore 9 alle 12.30. Per eventuali informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 0815335298 e 0815335203.