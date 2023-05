Violenza di genere, iniziativa di sensibilizzazione a Piano di Sorrento Contro ogni forma di sopruso, nell'ambito della campagna "Un posto occupato"

L'Amministrazione Comunale ha aderito alla campagna di sensibilizzazione “Un posto occupato” finalizzata a mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere.

Sono infatti ancora tantissime le donne che ogni giorno subiscono violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, pagando talvolta con la vita comportamenti aggressivi da parte degli uomini, eventi che molto spesso si consumano nello stesso ambito familiare. Si tratta di storie di cui occorre tenere memoria e adoperarsi affinchè non si ripetano e soprattutto si sviluppi una più diffusa coscienza civica a partire dai giovanissimi e quindi nelle scuole.

Venerdì 26 maggio alle ore 11.00 presso la aala consiliare verrà posizionata una sedia rossa che sarà simbolicamente e per sempre riservata ad una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì, un segno tangibile per far si che nessuno si volti mai dall'altra parte di fronte a vicende tanto gravi e scabrose.

All'evento che è stato proposto dall'Associazione Aurora Sorrentina e che è stato realizzato in collaborazione anche con il Centro Italiano Femminile di Piano di Sorrento, interverrà la Presidente della Consulta regionale per la condizione della donna Dott.ssa Ilaria Perrelli.