Il "Gran Tour Sorrento Walks", 15 km di passeggiate tra terra e mare Per salutare la primavera i percorsi alla scoperta dei luoghi più suggestivi del progetto Tolomeo

Sabato 17 giugno si svolge la seconda passeggiata del programma Gran Tour Sorrento Walks dedicato agli amanti del trekking e della natura, promosso dal Comune e realizzato da Penisolaverde. Si tratta di una passeggiata ad anello di 15,5 chilometri, che unisce tratti più o meno lunghi di sei diversi itinerari del Progetto Tolomeo 2021, ideato dal cartografo Giovanni Visetti.

Partenza alle 10 da Sorrento, piazza Andrea Veniero, per affrontare la storica via 'e miezo dell'itinerario numero 13, fin quasi al centro di Massa Lubrense, per poi passare all'altro classico collegamento di Montecorbo con l'itinerario numero 23. Sfruttando la bretella di Prasiano si torna in territorio sorrentino e si raggiunge Priora, da dove si andrà a Sant'Agata sui due Golfi, seguendo il tracciato della vecchia pedonale di Acquacarbone, lungo l'itinerario numero 15, collegamento principale fra le due frazioni prima della realizzazione del Nastro Verde verso la metà del secolo scorso.

Dopo un'opportuna sosta nel centro collinare, si sfrutterà per intero il panoramico itinerario numero 16, passaggio unico e oggi semisconosciuto verso i borghi collinari di Sorrento. Si seguirà quindi il relativo circuito dell'itinerario numero 22, fino al centro, passando per Baranica e le "sciuscelle" per chiudere l'anello con la parte nord del giro delle mura e delle dell'itinerario numero 11. L'iniziativa è promossa in collaborazione con la Pro Loco due Golfi e con Camminate.

Domenica 18 giugno, con partenza alle ore 10 da piazza Andrea Veniero, camminata di presentazione del progetto "Osserva Sorrento", lungo l'itinerario numero 11, della durata di 2 ore e mezza, in collaborazione con il Cmea, il Centro Meridionale di Educazione Ambientale, alla scoperta di luoghi poco conosciuti che hanno segnato importanti momenti della storia millenaria del territorio della penisola sorrentina.

Il primo itinerario ha invece interessato "I borghi della Valle di Sorrento", della durata di 3 ore con la visita a un agrumeto in località via Cala, in uno dei momenti migliori: la fruttificazione dei limoni.