Sorrento, un convegno sul problema della "fertilità" organizzato dalla Consulta Sabato 17 giugno alle 17 nella sala consiliare l'incontro con sanitari, nutrizionisti ed esperti

L'argomento è senza dubbio di attualità e la Consulta Comunale della Sanità gli ha dedicato un convegno per approfondire il tema con esperti. "Fertilità, un capitle prezioso da proteggere e curare" è l'argomento al centro dell'incontro in programma sabato 17 giugno, alle ore 17, nella sala consiliare dove a fare gli onori di casa insieme al sindaco Massimo Coppola ci sarà il dottor Vittorio Di Maio, chirurgo dell'Ospedale Civile di Sorrento, presidente della Consulta.

Gli interventi programmati sono quelli di Salvatore Ercolano, biologo nutrizionista; Annalisa Figurato, biologo nutrizionista; Carlo Alfaro, medico pediatra; Giuliana Apreda, psicologo psicoterapeuta e sessuologo; Fabio Siniscalchi, chinesiologo; Giovanni Inciso, medico allergologo e pneumologo; Lavinia Castellano, biologo nutrizionista.

A moderare il dibattito ci saranno Carla Aprea e Lucia De Maio, rispettivamente segretario e componente della Consulta.

Infertilità della coppia, problema in crescita in tutt'Italia

L'Italia, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, registra un 15% di coppie con il problema dell'infertilità equamente suddiviso tra donne e uomini. Le percentuali sono in costante crescita e si prevede che il 19% delle future coppie avrà problemi riproduttivi con tutte le implicazioni che ne derivano. Se consideriamo che l'Italia è, tra i paesi europei, quello a più basso indice di natalità si comprende come al di là delle scelte personali della coppia anche i fattori di natura sanitaria incidono sul problema.

Tra le principali cause di infertilità femminile troviamo l’endometriosi, la menopausa precoce, la sindrome dell’ovaio policistico, mentre nell'uomo sono frequenti alterazioni testicolari, eiaculazione e le patologie che colpiscono la prostata.