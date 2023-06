Targhe alterne in Costiera, il Tar accoglie il ricorso per le seconde case Deroga al divieto anche per i proprietari che si erano opposti al provvedimento

Il Tar della Campania ha accolto il ricorso di alcuni proprietari di seconde case che hanno contestato l'ordinanza istitutiva della circolazione a targhe alterne sulla statale sorrentina 145. Di fatto escludendo solo questa categoria dalle tante eccezioni previste dal provvedimento si verifica una discriminazione per cui il via libera anche ai proprietari delle seconde case in Penisola ha ulteriormente ampliato la fascia degli esonerati dal divieto.

"Dopo questa decisione è indispensabile che si riveda nel suo complesso questa ordinanza - spiega Corrado Fattorusso assessore al corso pubblico del comune di Sant'Agnello - perchè è evidente che tante deroghe di fatto annullano l'efficacia del provvedimento e i sindaci dovranno incontrarsi per condividere una decisione in quanto l'ordinanza non ha conseguito i risultati che si intendevano ottenere su una questione così vitale per il territorio".

Corrado Fattorusso (Sant'Agnello) e Paolo Durante (Sorrento): escogitare nuove strade per ridurre il traffico stradale

Nell'intervista che vi proponiamo l'Assessore Fattorusso, da qualche mese incaricato del settore dal nuovo sindaco di Sant'Agnello Antonino Coppola, si sofferma sulle tante criticità che vive la Penisola Sorrentina in questa stagione post-covid che ha fatto registrare i grandi numeri che ne stanno mettendo a dura prova la tenuta complessiva e la vivibilità. Sullo stesso argomento, ma da un punto di vista diverso, le considerazioni di Paolo Durante, uno dei decani dell'imprenditoria turistica peninsulare con interessi anche in altre realtà del paese. Se le targhe alterne hanno deluso le aspettative si tratta di ripensare al problema nel suo complesso. "La mia idea è quella di potenziare la Circumvesuviana collegandola all'aereporto di Capodichino per consentire alle migliaia di turisti stranieriche ogni settimana devono venire a Sorrento di avvalersi dei treni piuttosto che dei pulman, degli Ncc e di tutti i mezzi che inevitabilmente affollano la statale - sottolinea Durante - A Sorrento si prevederebbe di realizzare un mega parcheggio sulla stazione della Circum da parte della società Sorinvest, che vede in campo Gianluigi Aponte, trasfromandola in una stazione internodale".

Le corse direttissime della Circum, il commento di Sergio Fedele presidente di Atex Campania

Intanto dal 3 luglio proprio la Circumvesuviana darà seguito all'impegno assunto in sede prefettizia con i Sindaci di istituire le corse direttissime Napoli-Sorrento-Napoli che consentiranno di baypassare tutte le fermte sul tratto Torre Annunziata-Napoli, decisione che è stata condivisa d'intesa anche con tutti i sindaci dei comuni interessati.

Su questa importante novità registriamo il commento entusiasta di Sergio Fedele, presidente di Atex Campania l'assocazione degli extralberghieri, che ha dichiarato: "Ci siamo riusciti...La nostra proposta, presentata con altre associazioni oltre 1 anno fa al Tavolo Accessibilità Penisola Sorrentina coordinata dal Prefetto di rendere operativo un nuovo percorso sulla linea Napoli-Sorrento diviene realtà. Finalmente per coloro che viaggiano sulla Napoli-Sorrento non ci saranno più le numerosissime e interminabili soste nei Comuni che precedono i Comuni della Penisola Sorrentina. Il primo tratto Napoli-Torre Annunziata sarà sempre direttissimo per poi collegarsi a Pompei, Castellammare e Penisola Sorrentina. Abbiamo motivato questa esigenza in modo chiarissimo al punto che i Sindaci degli altri Comuni hanno dovuto accettare questa decisione".

Un articolato ventaglio di proposte è stato rappresentato da Atex che però lamenta l'esclusione delle associazioni dal tavolo dell'accessibilità in sede prefettizia e l'invito a essere riconvocati per poter continuare a dare il contributo per la soluzione di problemi di generale interesse per la Penisola Sorrentina.

Il nuovo sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, intanto ha richiesto un incontro urgente al presidente di Eav Umberto De Gregorio "perchè il provvedimento dei treni direttissimi penalizza un'importante città come Torre del Greco" evidenziando che, non essendo ancora in carica, non ha potuto partecipare alle riunioni dei sindaci che hanno convenuto su questa decisione.

(Nella foto da sinistra Corrado Fattorusso e Paolo Durante)