A Sorrento il primo luglio Giornata della prevenzione del tumore del colon retto Iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con l'Asl Napoli 3 Sud per fascia d'età 50-74 anni

La prevenzione resta il miglior antitodo nei riguardi delle malattie tumorali e la sensibilizzazione civica ad aderire agli screening della popolazione unisce l'autorità amministrativa con quella sanitaria, nel caso il Comune di Sorrento e l'Asl Napoli 3 Sud che per sabato 1 luglio, dalle ore 8.30 alle 12, nella Piazza S. Antonino, hanno istituito una postazione alla quale possono rivolgeri tutti i cittadini di età compresa tra i 50 e i 74 anni per ricevere informazioni sulle attività di prevenzione, richiedere materiale informativo e ritirare la provetta da consegnare poi in farmacia, per effettuare il test gratuito.

I tumori del colon retto rappresentano in Italia la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi in Italia è pari al 65% negli uomini e 66% nelle donne. Il tumore è spesso conseguente ad una evoluzione di lesioni benigne della mucosa dell’intestino, che impiegano un periodo molto lungo, dai 7 ai 15 anni, per trasformarsi in forme maligne.

Gli esami di screening

"I test utilizzati per lo screening del tumore del colon-retto sono due: la ricerca di sangue occulto nelle feci (SOF) e la rettosigmoidoscopia.

Il test di screening utilizzato nella quasi totalità dei programmi di screening è il test del sangue occulto nelle feci, eseguito ogni 2 anni nelle persone tra i 50 e i 69 anni. L’esame, estremamente semplice, consiste nella raccolta (eseguita a casa) di un piccolo campione di feci e nella ricerca di tracce di sangue non visibili a occhio nudo. Il test usato nei programmi di screening italiani non rende necessario seguire restrizioni dietetiche prima della sua esecuzione.

Una piccola parte dei programmi di screening attivi in Italia (in particolare nella regione Piemonte) utilizza al posto della ricerca del sangue occulto un altro esame di screening, la rettosigmoidoscopia, eseguita una sola volta all’età di 58-60 anni.

Si tratta di un esame endoscopico, che consiste nella visualizzazione diretta, tramite una sottile sonda flessibile dotata di telecamera, dell’ultima parte dell’intestino (il sigma e il retto): è qui che si sviluppa infatti il 70% dei tumori del colon retto.

Gli esami di approfondimento

Le eventuali tracce di sangue possono essere un indizio della presenza di forme tumorali oppure di polipi che possono, in futuro, degenerare. Nel caso di positività all’esame del sangue occulto nelle feci (o alla rettosigmoidoscopia), i programmi di screening prevedono, come esame di approfondimento, l’esecuzione di una colonscopia che permette di esaminare l’intero colon retto. Oltre a essere un efficace strumento diagnostico, la colonscopia è anche uno strumento terapeutico.

Nel caso venisse confermata la presenza di polipi, consente, infatti, di rimuoverli nel corso della stessa seduta.

I polipi rimossi vengono successivamente analizzati e, in base al loro numero, alle loro dimensioni e alle caratteristica delle loro cellule, vengono avviati percorsi terapeutici e di controllo ad hoc.