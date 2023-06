Sorrento, Andrea Di Fiore nominato direttore dell'Azienda Sociale Consortile Il 35enne professionista scelto dal CdA aziendale di intesa con i sindaci dei comuni peninsulari

Andrea Di Fiore, 35 anni, è il nuovo direttore dell'Azienda Consortile dei Servizi Sociali della Penisola Sorrentina. La nomina da parte del CdA è giunta al termine delle procedure selettive ed è stata condivisa dall'Assemblea dei sindaci dei comuni aderenti. "Una scelta intraprendente che premia la competenza e investe su un profilo smart e innovativo" è stato il commento seguito alla nomina. Con questo incarico il dott. Di Fiore diventa il più giovane tra i Direttori/Coordinatori di Aziende/Ambiti Sociali in Campania, già inseriti nell'apposito albo regionale.

"Il neo-Direttore dovrà dunque coniugare competenza e innovazione, capacità di management e gestione del Piano di Zona, per rispondere con efficacia alle esigenze sociali dei cittadini della penisola sorrentina" evidenzia il CdA.

Assistente Sociale, di cui è Vice-Presidente dell'Ordine professionale regionale, docente Unina c/o il CdL in Servizio Sociale, Di Fiore ha già diretto servizi e politiche sociali nonché altre aree amministrative (pubblica istruzione, affari generali, attività culturali) negli enti locali ed è autore di numerosi articoli e alcune pubblicazioni.