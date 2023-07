Sorrento, week end con divieto di balneazione alla Marina Grande Dopo i rilievi Arpac arriva l'ordinanza del sindaco: immagini e interviste nel tg di Otto Channel

Week end con interdizione alla balneazione a Marina Grande dopo che i rilievi Arpac hanno certificato una situazione di criticità delle condizioni del mare lungo la costiera sorrentina, in particolare tra Sorrento e Massa Lubrense.

Il sindaco Massimo Coppola ha emesso l'ordinanza che impone il divieto di immergersi nella baia di Marina Grande, bandiera blu per cinque anni consecutivi, fino a nuovo ordine che seguirà a nuovi prelievi di campioni d'acqua marina da parte dell'Arpac fra qualche giorno.

Identica situazione si è verificata a Massa Lubrense nei giorni scorsi e il sindaco Lorenzo Balducelli stamattina ha revocato il divieto emesso per la località San Montano da oggi di nuovo balneabile.

L'estate sorrentina sta ponendo una serie di problematiche sui due fronti della mobilità stradale e della qualità del mare proprio a causa dei grandi numeri che si registrano stabilmente da maggio e che hanno visto quintuplicare la popolazione per la presenza di turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Insufficiente si rivela perciò l'azione del depuratore di Punta Gradelle tarato per smaltire liquami fognari su una popolazione di meno di centomila abitanti, ragion per la quale si registrano episodi come quello rilevato dall'Arpac.

L'assessore alla risorsa mare del comune di Sorrento, Ilaria Di Leva, di cui proponiamo un'intervista nell'edizione serale del Tg di Otto Channel, spiega come si è mossa l'amministrazione sollecitando un immediato intervento della Gori che gestisce il sistema fognario e la depurazione confermando la grande attenzione che da sempre il Comune del sindaco Massimo Coppola riserva a questo tema.

(Nella foto: turisti che si imbarcano sui taxi del mare per escursioni nel golfo)