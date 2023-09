Meta, il sindaco Tito: stiamo costruendo l'area spettacolo nella scuola Si tratta di lavori di riqualificazione e recupero funzionale del seminterrato della scuola media

Non si ferma l'attività del Comune sui diversi fronti dove sono in corso importanti lavori per dotare la cittadina di strutture e servizi a disposizione della comunità. E' il caso dell'intervento di ristrutturazione del livello seminterrato dell'edificio scolastico "Buonocore-Fienga", dove si stanno svolgendo lavori di recupero attraverso una nuova distribuzione funzionale interna.

Spiega il sindaco Giuseppe Tito: "Il progetto prevede di realizzare una sala polifunzionale con possibilità di più salette di minori dimensioni in funzione delle necessità. La sala sarà collegata direttamente con la struttura didattica a mezzo delle rampe di scale esistenti e inoltre, mediante ascensore, anch’esso preesistente. E’ prevista la creazione di un accesso diretto dall’esterno mediante una gradonata e da n. 2 scivoli concepiti per l’abbattimento delle barriere architettoniche - sottolinea il sindaco - All’interno, sala e corridoio verranno dotati di spazi funzionali, quali i servizi igienici, l’angolo reception-guardiania. Gli infissi esterni, saranno in legno dotati di vetri di protezione e strutturati con sistema a “camera” onde conseguire un miglioramento della classe energetica".

Il sindaco sta lavorando per realizzare delle aree parcheggio che possano finalmente soddisfare la domanda di un'utenza locale e turistica in crescita. " Ne vogliamo realizzare quattro di parcheggi utilizzando l'area dell'ex cave di Punta Scutolo a confine con Vico Equense - spiega Tito - insieme agli operatori turistici di Meta vogliamo realizzare un parcheggio a raso per veicoli e soprattutto per gli automezzi grandi. Da qui ci si sposterà con le navette in modo da alleggerire sensibilmente la pressione del traffico. Prevediamo di realizzare l'opera entro la prossima primavera. Le altre aree individuate sono Via Mariano Ruggiero dove sono previsti i Piani di Insediamento Produttivi mentre l'altra area è quella del borgo di Santa Lucia a servizio delle scuole.