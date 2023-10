Piano di Sorrento, Giuseppe Tito: la Città Metropolitana interviene sui costoni Sopralluogo del delegato a demanio e costoni del sindaco metropolitano alla Marina di Cassano

Mettere in sicurezza i costoni della Marina di Cassano è una priorità condivisa dell'Amministrazione Comunale del sindaco Salvatore Cappiello e della Città Metropolitana di Napoli che col delegato a mare, coste e costoni Giuseppe Tito ha svolto un sopralluogo per verificare la tipologia degli interventi di manutenzione da effettuarsi sul costone tufaceo.

Ad accompagnare Tito con i tecnici della Città Metropolitana l'Assessore al demanio e alla risorsa mare del Comune di Piano di Sorrento, Marco D'Esposito. E' stata monitorata la situazione per mettere a punto il piano di interventi da effettuarsi per la messa in sicurezza della zona.

Giuseppe Tito spiega: “In qualità di delegato a Mare, Coste e Costoni mi sono subito attivato con l’obiettivo di raggiungere il risultato dell’esecuzione dei lavori di manutenzione. A seguito della richiesta pervenuta dal Comune di Piano di Sorrento, la Città Metropolitana e il sottoscritto si sono subito interessati alla problematica. La presenza sul posto e l’immediato intervento rappresentano l’ennesima conferma del fatto che si è attivi sul territorio al meglio e con l’intento di collaborare per risolvere le criticità presenti”.

Dal canto suo l’Assessore D’Esposito ha dichiarato: “Ringrazio il consigliere metropolitano Giuseppe Tito per il fondamentale interessamento e supporto che ci vede lavorare fianco a fianco con Città Metropolitana. Con concretezza e impegno da parte della nostra Amministrazione non si ferma il percorso che, in raccordo con la Città Metropolitana di Napoli, ci vede sensibili a conseguire la messa in sicurezza dei nostri costoni”.