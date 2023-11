Sorrento, entro dicembre via libera alla ricostruzione di Via Fontanelle La strada crollo per le forti piogge nel marzo 2014 e due case furono inghiottite dal terreno

di Vincenzo Califano

Il sindaco Massimo Coppola ha spiegato l'iter in corso e l'aggiudicazione della gara entro la fine dell'anno per poter dar seguito ai lavori a inizio 2024. L'anno scorso il Tribunale ha emesso sentenza di risarcimento di 400mila euro per la famiglia.