A Piano di Sorrento il summit degli assessori al Turismo per ripartire insieme Si lavora a una promozione del territorio in chiave di sostenibilità facendo rete tra gli enti

Provano a rimettersi insieme per lavorare a un progetto di promozione turistica in chiave di sostenibilità quattro dei sei assessori al turismo dei comuni peninsulari all'insegna del "facciamo rete e lavoriamo insieme per il nostro territorio".

Pasquale Cacace di Meta, Marcello Aversa di Sant'Agnello, Giovanna Staiano di Massa Lubrense e Giovanni Iaccarino di Piano di Sorrento si sono riuniti per "...continuare a confrontarsi costruttivamente sugli scenari turistici, rinsaldare i rapporti tra le Amministrazioni comunali e fare rete al meglio su progettualità ed iniziative condividendo in particolare un tema fondamentale quale la sostenibilità".

Ospiti del vice sindaco Iaccarino i quattro delegati al turismo (di cui tre vice sindaci) intendono riallacciare le fila di una sinergia tra i comuni dopo la profonda "frattura" registratasi sul progetto dell'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina con l'Amministrazione di Sant'Agnello (il comune dove Asl Napoli 3 Sud e Rewgione Campania hanno progettato di realizzare il nosocomio) che, in solitaria e con l'opposizione degli altri enti, ha espresso il proprio diniego all'opera che attendeva solo il voto finale del consiglio comunale per passare alla fase attuativa.

L'obiettivo degli Assessori: ripartire dal turismo per attuare sinergie territoriali

Ripartire dal turismo e dalle politiche da condividere e attuarsi per dare un'impronta sostenibile al settore economico trainante dell'area costiera può forse rappresentare la strada per riaprire una stagione di collaborazione tra gli enti, anche se i due maggiori comuni, Sorrento e Vico Equense, non siedono a questo tavolo.

Sorrento, motore delle politiche di promozione e attrazione turistica, è impegnata dal primo giorno dall'insediamento del nuovo sindaco Massimo Coppola a mettersi alle spalle la stagione pandemica ed è riuscita a conseguire uno straordinario successo che ha visto moltiplicare in modo esponenziale le presenze internazionali (come ha sottolineato il sindaco nella conferenza stampa di presentazione della kermesse di Natale "M'illumino d'inverno"), con ospiti provenienti da ogni angolo del mondo. Un successo che si è rapidamente tradotto in una vera e propria destagionalizzazione dell'offerta turistica, obiettivo che resta al centro delle politiche comunali per sostenere l'economia e l'occupazione oltre che per consolidare la dimensione internazionale della città

Vico Equense, secondo il comunicato del Comune di Piano di Sorrento, avrebbe disertato l'incontro per un'indisposizione dell'assessore Ciro Maffucci, ma anche l'amministrazione del sindaco Peppe Aiello sembra proiettata sempre di più sugli scenari nazionali e internazionali attraverso la promozione del proprio brand, anche se di recente non ha centrato l'obiettivo di diventare la quarta città creativa italiana per la gastronomia riconosciuta dall'Unesco.

Giovanni Iaccarino: un cantiere aperto per fare rete col territorio e per il territorio

Insomma un cantiere aperto per le Amministrazioni peninsulari che stentano però a trovare soluzioni condivise e soprattutto concrete sul fronte della gestione della mobilità e del traffico veicolare, uno dei problemi più scottanti per l'intero territorio. In questo senso l'approccio in chiave di sostenibilità alle politiche turistiche può rappresentare l'occasione per riaprire la discussione sull'argomento anche in previsione delle festività natalizie che, per quanto concerne la viabilità stradale, si prospettano assolutamente critiche senza un piano concertato tra le varie amministrazioni locali.

A conclusione dei lavori il vicesindaco Giovanni Iaccarino, ha dichiarato: “Si lavora sempre insieme per il grande obiettivo in ambito turistico che si pongono le nostre Amministrazioni, cioè quello di fare rete col territorio e per il territorio nell’interesse esclusivo della penisola sorrentina. Si tratta di una sfida ambiziosa e di valore a cui non possiamo assolutamente sottrarci. L’incontro odierno è condiviso anche dall’amico Assessore al Turismo di Vico Equense Ciro Maffucci, purtroppo assente a causa di una piccola indisposizione”.