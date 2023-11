Massa Lubrense, incontro per la prevenzione delle "truffe agli anziani" All'Antica Residenza Cerulli la giornata dedicata dal Comune alla terza età

Il fenomeno delle truffe perpetrate ai danni di anziani in Penisola Sorrentina ha fatto registrare una casistica particolarmente significativa tanto da indurre le autorità amministrative a organizzare iniziative informative e di sensibilizzazione sull'argomento rivolte alla terza età.

A farsi interprete di questa situazione è stata l'Amministrazione comunale del sindaco Lorenzo Balducelli che ha organizzato, in collaborazione col Centro diurno per la terza età l'incontro "Truffe agli anziani: come prevenirle e vivere sicuri" che si svolgerà presso l'antica residenza Cerulli, a Sant'Agata, martedì 14 novembre alle ore 16.

A fare gli onoridi casa Mina Minieri, consigliere delegato alle Politiche Sociali, cui seguiranno gli interventi del maggiore Ivan Iannucci, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sorrento, della psicologa Carmela Abagnale e dell'assistente sociale Antonella Apuzzo.

Un fenomeno frequente in Penisola Sorrentina: tre casi in un solo giorno

"Si tratta di un tema di grande attualità, quello delle truffe agli anziani - spieda la Minieri - cui abbiamo cercato di dare delle risposte concrete e un pratico aiuto. Lo abbiamo fatto coinvolgendo gli anziani del nostro Centro Polifunzionale Diurno e gli addetti ai lavori per scandagliarne i vari aspetti. Avremo il maggiore Ivan Iannucci dei Carabinieri, impegnato quotidianamente nella repressione del fenomeno, che ci aiuterà con dei consigli utili nella prevenzione alla psicologa Carmela Abagnale e all'assistente sociale Antonella Apuzzo che aiuteranno i nostri anziani a non cadere nei tranelli psicologici predisposti dai truffatori".



A giugno scorso in una stessa giornata sono stati denunciati ben tre tentativi di truffa agli anziani organizzati a Sorrento sempre con l'escamotage di prospettare al malcapitato di turno il bisogno urgente di denaro da parte di un congiunto per svariati e gravi motivi. A gennaio invece un malvivente napoletano era riuscito a mettere a segno tre truffe ai danni di altrettanti anziani tra Vico Equense, Massa Lubrense e Torre del Greco con una refurtiva di ben 35mila euro. Il 53enne è stato però arrestato dai Carabinieri.