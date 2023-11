Sant'Agnello, Comune e Scuola celebrano la giornata nazionale degli alberi Workshop in collaborazione con la Regione Campania e tre nuovi alberi nei pressi delle scuole

Comune e Studenti celebrano la "Giornata nazionale degli alberi" presso l’Istituto Gemelli col sindaco Antonino Coppola e l’Assessore alla pubblica istruzione Ester De Maio e la dirigente scolastica Debora Adrianopoli.

Gli alunni della scuola primaria e secondaria parteciperanno a workshop informativi e alla piantumazione di alberi tipici della macchia mediterranea.

L’iniziativa è inserita nell’ambito della storica campagna di sensibilizzazione promossa da Legambiente, la “Festa dell’Albero” ed è organizzata in collaborazione con gli operai forestali, i vivaisti e gli esperti agronomi della Regione Campania, Giovanni Pirozzi e Regina Annarumma, che terranno il workshop presso l’aula polifunzionale del capoluogo G. Fiodo.

Gli studenti, oltre ad essere protagonisti di esibizioni canore e di una mostra di manufatti artistici, sono i protagonisti della piantumazione di alberi nelle aiuole di piazza Matteotti e nei plessi del capoluogo e di Colli di Fontanelle, affiancati dal giardiniere comunale Giovanni Ferraro.

L’idea di una giornata interamente dedicata al patrimonio arboreo e all’importanza per l’ecosistema e per il benessere degli equilibri antropici nasce alla fine dell'ottocento quando l’allora Ministro della pubblica istruzione Guido Baccelli la organizzò per la prima volta, nel 1898. Il riconoscimento ufficiale come ricorrenza nazionale è arrivato nel 2013 con la legge n. 10 che delinea le norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. La Festa dell’albero, celebrata tradizionalmente ogni anno il 21 novembre, contribuisce agli obiettivi del progetto europeo Life Terra, cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea e promosso per l’Italia da Legambiente.