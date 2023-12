Sorrento, il sindaco Coppola in Senato relatore del "Progetto 10 Comuni" Presentata a Roma l'esperienza sorrentina all'evento "Italia e Francia giganti del turismo globale"

Il sindaco Massimo Coppola è intervenuto all'evento "Italia e Francia, giganti del turismo globale", che si è svolto a Roma presso la sala Zuccari del Senato della Repubblica.

L'incontro, al quale hanno preso parte rappresentanti del governo e delle istituzioni, è stato organizzato dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, la città della Costa Azzurra gemellata con Sorrento.

Nella sua relazione il sindaco Coppola ha illustrato i contenuti della campagna di promozione turistica avviata in varie località europee, portando anche la propria testimonianza dell'esperienza del "Progetto 10 Comuni" al quale il Comune di Sorrento ha aderito da quest'anno e che prevede strategie di comunicazione e di marketing territoriale destinate alla Francia.

"Abbiamo deciso da tempo di puntare su cultura e natura - ha spiegato Coppola - musica, letteratura, arte e storia, senza dimenticare le tradizioni gastronomiche del nostro territorio, unite alla promozione di itinerari di trekking e di progetti di tutela ambientale costituiscono la cifra distintiva di tutte le iniziative promosse dalla nostra amministrazione. Un modo per attirare nuovi segmenti di turismo, anche fuori stagione, interessati a scoprire il volto meno noto del nostro territorio, forse più autentico e capace di ammaliare i visitatori più esigenti".

Nonostante le sfide legate alla crisi sanitaria, è stato evidenziato nel corso dei lavori, il turismo italiano ha continuato a prosperare con la clientela d'oltralpe, rappresentando una parte significativa dei visitatori. Nel 2021 la penisola è stata la seconda destinazione più popolare per i viaggiatori francesi, con una spesa totale di quasi 3 miliardi di euro. Nel 2023, la percentuale di turisti francesi in Italia è salita al 78 per cento.