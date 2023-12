A Camposano arriva il Buskers Festival: il ritrovo degli artisti di strada Appuntamento giovedì 28 e venerdì 29

Si alza il sipario sulla prima edizione del Camposano Buskers Festival, l’unico ed esclusivo Festival degli Artisti di Strada della Città Metropolitana di Napoli che apre le proprie porte e quelle della città di Camposano a grandi e piccini.

L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, avrà sede in piena concomitanza con il periodo festivo natalizio. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con il Comune e l’Amministrazione Comunale di Camposano, guidati dal sindaco Francesco Barbato, ed allestita in occasione della rassegna natalizia comunale “Vita & Amore in… campoSANO”.

Giovedì 28 dicembre e venerdì 29 dicembre, con inizio previsto per le 19:30, orde di artisti prenderanno possesso delle strade e della Villa Comunale di Camposano per regalare ai presenti un’esperienza unica, rendendo la prima edizione di questo festival un successo indimenticabile.

Saranno, infatti, diverse le postazioni previste lungo il percorso definito all’interno della città napoletana. Dai pressi di Piazza Umberto I al Corso Vittorio Emanuele III e alla Villa Comunale, il pubblico potrà accedere gratuitamente a tutti gli spettacoli in programma per questa prima edizione del Festival degli Artisti di Strada.

Non mancherà, inoltre, un’area dedicata interamente alla gastronomia e al food, a cura delle seguenti associazioni locali: Pro Loco Camposano, Ultimi – Presidio agro-nolano, Fondazione Felice Rumma, La Quinta Nera, La Nuova Era. Il pubblico ed i passanti presenti in città potranno degustare le loro specialità preparate ad hoc per l’occasione.

“Sono molto felice – così ha introdotto il direttore artistico del Festival, Donato Alfani -. Ringrazio l'Amministrazione Comunale di Camposano, nella figura del sindaco, che mi ha concesso la possibilità di organizzare e realizzare la prima edizione di questo speciale festival nella Città Metropolitana di Napoli. Spero che questo evento possa fare da apripista ad un futuro ricco di rinnovati appuntamenti. Il mio sogno ed il mio obiettivo è quello di trasformare questo evento in un palcoscenico internazionale. Camposano diventerà la casa degli artisti di strada”.