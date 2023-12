Sorrento, gli anziani e le attività socialmente utili promosse dal Comune Scade il 5 gennaio il bando per accedere al programma dedicato alla terza età

Entro il 5 gennaio gli anziani che intendono partecipare al programma di attività socialmente utili dovranno presentare la richiesta all'Ufficio Servizi Sociali Professionali. Un servizio che ha come obiettivo di favorire la loro socializzazione, stimolarne il protagonismo sociale, prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e di disagio e di promuovere la trasmissione alle giovani generazioni del sapere, delle competenze e della memoria.

Per poter aderire al programma bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: titolarità di pensione di anzianità,

residenza nel comune di Sorrento, attestazione medica di essere in uno stato di salute idoneo allo svolgimento delle attività socialmente utili prevista dal Piano Sociale di Zona.

Gli interessati possono presentare istanza d’accesso recandosi presso l’Ufficio Servizi Sociali Professionali o presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sorrento, utilizzando il modello disponibile presso il Servizio Sociale Professionale, sul sito istituzionale del Comune di Sorrento all’indirizzo www.comune.sorrento.na.it e sul sito istituzionale dell’ASPS “Penisola Sorrentina” all’indirizzo www.aspspenisolasorrentina.it

I cittadini in possesso di PEC personale potranno presentare domanda unitamente agli allegati, in un unico file pdf, all’indirizzo PEC del protocollo del Comune di Sorrento protocollo@pec.comune.sorrento.na.it

Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi al Servizio Sociale Professionale del Comune di Sorrento, contattando il numero 0815335264 o recandosi presso gli Uffici nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e, limitatamente al martedì, anche il pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.