Camposano, 40 artisti di strada en plein air Il sindaco Barbato: “Il nostro Comune sempre aperto ad ospitare qualunque forma artistica”

Sono 40 gli artisti di strada che hanno partecipato a Camposano, in provincia di Napoli, al Buskers Festival promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Barbato. Un evento che si è chiuso ieri sera nell’ambito della rassegna natalizia "Vita & Amore in… campoSANO" che prevede un cartellone di iniziative “inclusive” fino al 6 gennaio.

“Abbiamo dato un palcoscenico all’espressione artistica declinata nelle forme più disparate. Si sono esibiti, tra le nostre strade e nelle nostre piazze, musicisti, pittori, cantanti, attori, giocolieri, acrobati. Camposano - ha detto il sindaco, Francesco Barbato - ha offerto una location a tantissimi professionisti che amano esibirsi spontaneamente tra la gente creando un dialogo diretto con le persone, piuttosto che in luoghi chiusi. Si tratta di artisti che hanno offerto contenuti culturali capaci di dialogare tra loro e il cui filo conduttore è stato il coinvolgimento diretto del pubblico. Due giornate di eventi en plein air che hanno messo il cittadino al centro di un circo magico di luci e musica. Continueremo in questa direzione, quella dell’arte che fa bene allo spirito e contribuisce a migliorare la qualità della vita. E’possibile far festa utilizzando arte e cultura”.