Prenditi Cura di me, sarà finale da record: ecco i 5 finalisti Stasera alle 21 la diretta tv su Ottochannel canale 16 del reality della trasformazione

Una rosa di cinque nomi, per una finale che ha il sapore del riscatto e della rinascita. Stasera sulla terrazza belvedere del Caravaggio Sporting Village di Napoli, alle ore 21, ci sarà la finale di Prenditi Cura di Me, il reality di Ottochannel tv, dedicato al benessere di mente e corpo. Sul canale 16 la diretta televisiva che vedrà sfidarsi i cinque finalisti, già reduci di una prova sondaggio social, che ha testato l'indice di gradimento tra i telespettatori. Sono pronti a tutto per vincere la terza edizione del format, ideato da Massimiliano Gaudino, Maria Sole Santelia, Giuseppe Lavino, Anika Russo, Caterina Buono e Strefania Vetrone e si annuncia una serata ricca di sorprese, intrattenimento, emozioni e sorrisi quella in programma a partire dalle ore 21 sul canale 16 di Ottochannel tv. A fare gli onori di casa la madrina del format, Rosanna Vigorito, i coach Massimiliano Gaudino, Francesco Pappadia, Stefano Orefice, Francesco Sabbatino, Alfonso Cerrato, Rita Trombetta e Matteo Esposito. Tanti gli ospiti, che affiancheranno i giudici Emanuela De Caro, Anna Vierti e Stefano Nappi e le “opinionostre”, ormai amatissime dai telespettatori Imma Penna e Antonietta Perrotta. Le foto saranno firmate dal talentuoso Bruno Ciniglia e dietro le quinte ci sarà tutto lo staff di Ottochannel tv pronto a traghettare telespettatori, protagonisti e ospiti di questa finale dalle grandi emozioni, in un caleidoscopico viaggio tra realtà e fantasia, sogno ed emozioni e l'insostituibile Vittorio Marquez della dirigenza del Caravaggio che ha sempre assicurato il massimo dell'efficienza nel trasformare il Caravaggio in un set tv.

“Dovrei vincere perché non mi sono mai arresa nonostante le tante critiche iniziali ho abbattuto parte dei miei schemi, mettendomi in discussione, provando a ribaltare convinzioni e resistenze per riuscire a diventare una donna migliore”. Così Mariasole Santelia commenta la vigilia della finale. A tenerle testa stasera l'aspettano altri 4 finalisti, come Anika Russo che spiega: Merito la vittoria perché nonostante la paura mi sono messa in gioco, in primis con la terapia e poi con il fitness. Sono stata coraggiosa e determinata ho cercato di non dare peso all'etichetta di attrice, assumendomi la responsabilità di essere per quei pochi che sono riusciti e nella vita come nel programma di andare oltre la facciata”. E' l'unico uomo in lizza Giuseppe Lavino che non si lascia intimidire dalle sue sfidanti. “Merito di vincere perché ho mostrato dedizione, resilienza e un'incredibile forza interiore. La mia forza? calma e volontà. E quindi penso che ogni sforzo che ho fatto merita di essere premiato”. Caterina Buono in queste ore riflette su quanto raggiunto e sui nuovi obiettivi che si profilano all'orizzonte. Il suo percorso è stato costellato di difficoltà che ha sempre superato con straordinaria tenacia. “Dovrei vincere perché mi sono impegnata con tutta me stessa nel percorso, cercando di mettermi in gioco in tutte le tre aree – spiega con malcelata emozione”. “ Merito di vincere perché secondo me rappresento il vero senso del programma” spiega Stefania che ha saputo in questi mesi trasmettere emozioni e grandi momenti di riflessione ai telespettatori di Prenditi Cura di Me.