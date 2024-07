Ondata di caldo eccezionale: il sindaco di Somma Vesuviana dirama avviso Per otto, dieci giorni potranno registrarsi temperature al di sopra della media stagionale

"Informiamo i cittadini che nei prossimi otto, dieci 10 giorni, le temperature potrebbero essere superiori ai valori medi stagionali anche di 5 – 6 gradi, con un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrebbe superare anche il 60 – 70% con condizioni di scarsa ventilazione.

Per questo motivo abbiamo diramato un avviso, con il quale raccomandiamo una serie di azioni. Ad esempio si suggerisce di evitare, se possibile, l’esposizione all’aria aperta nella fascia oraria tra le ore 12 e le ore 18, di evitare il consumo di bevande alcoliche."

Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

"Si consiglia di consumare pasti leggeri con frutta e verdura fresche, di schermare i vetri delle finestre con strutture come persiane, veneziane o almeno tende. Si consiglia di indossare vestiti leggeri e comodi, in fibre naturali, di bere molta acqua anche in assenza di sete, di soggiornare, se possibile, in luoghi climatizzati durante le ore critiche, di fare bagni o docce con acqua fredda per abbassare la temperatura corporea, di accertarsi delle condizioni di salute, offrendo aiuto, a parenti, vicini e amici che vivono da soli. Suggeriamo di rivolgersi ai servizi sanitari nazionali, contattando il 118, nei soli casi di grave emergenza”.