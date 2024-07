Casamicciola conferisce la cittadinanza onoraria alla Guardia di finanza La cerimonia per l'aiuto durante le calamità e per celebrare i 250 anni del Corpo

Si è tenuta oggi, presso il Comune di Casamicciola Terme, la cerimonia per il conferimento da parte del consiglio comunale della “cittadinanza onoraria” al Corpo della Guardia di Finanza, in occasione del suo 250° Anniversario di fondazione.

All’evento, oltre al comandante interregionale dell’Italia Meridionale - generale di Corpo d’armata Vito Gianpaolo Augelli e al comandante regionale Campania - generale di divisione Alessandro Barbera, hanno partecipato il commissario straordinario per la ricostruzione dell’Isola d’Ischia Giovanni Legnini e le Autorità civili e militari dell’isola.

Il sindaco di Casamicciola Terme, Giuseppe Ferrandino, dopo la lettura dell’atto deliberativo di conferimento, ha espresso parole di gratitudine e riconoscenza "per l’altissimo senso del dovere dei finanzieri a tutela dell’economia sana e di ogni altra forma di legalità, nonché per l’impegno profuso a sostegno della comunità, in occasione del sisma del 2017 e dell’alluvione del 2022 che hanno colpito l’isola".

Al riguardo, il comandante interregionale delle Fiamme Gialle ha ringraziato le Autorità intervenute e l’amministrazione comunale per il prestigioso riconoscimento, peraltro conferito nell’anno in cui il Corpo celebra il 250° anniversario di fondazione.

Il generale ha evidenziato come "l’odierno tributo rappresenti il segno tangibile della fiducia che la società ripone verso la Guardia di Finanza, Forza di polizia costantemente impegnata nella tutela della sicurezza economico-finanziaria, nonché nell’assicurare, in ogni circostanza, l’assoluta vicinanza a supporto della popolazione".