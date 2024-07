Acerra: via libera del consiglio al documento unico di programmazione Votati due provvedimenti finanziari nei termini di legge

Via libera al riequilibrio di bilancio ed al documento unico di programmazione. E' quanto ha approvato questa mattina il consiglio comunale che con la sua maggioranza ha votato i due provvedimenti finanziari nei termini di legge.

“Il provvedimento, che ha mantenuto gli equilibri generali e settoriali di cassa e di competenza, rappresenta una delle tappe contabili fondamentali degli enti locali e ha sempre costituito per il comune di Acerra, più che un riequilibrio vero e proprio, una presa d’atto della sanità e della bontà degli asset contabili dell’ente sottolineano il sindaco Tito d’Errico e l’assessore al bilancio Gennaro Iovino - complimenti al dirigente dei servizi finanziari ed ai suoi collaboratori per il lavoro svolto e per il tempismo utilizzato anche in questa importante e vitale scadenza contabile.

Questo riequilibrio corrobora ed avvalora le scelte di bilancio effettuate da questa amministrazione a dicembre scorso in termini di servizi alla città, in un’ottica di miglioramento quali-quantitativo complessivo dell’azione della macchina comunale di Acerra”.

Dalla maggioranza consiliare ‘disco verde’ anche al Dup 2025-2027, un documento che tiene conto delle recenti novità normative ed è stato redatto dal dirigente del servizio finanziario, come per gli anni precedenti, in modo completo e corretto come confermato dall’unito parere favorevole dei revisori.

Il Dup sarà ‘aggiornato’ entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione sulla base della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Def) e della prossima legge di bilancio e laddove il contesto di riferimento (condizioni esterne ed interne all’ente) subisca cambiamenti tali da presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi.