De Giovanni a Somma Vesuviana: affascinato dalla bellezza del patrimonio "Siamo in presenza di un polo artistico, archeologico e storico di importanza cruciale!"

“Siamo in presenza di un polo artistico, archeologico e storico di importanza cruciale. E’ la regione di Pompei, la regione di Ercolano, ma è anche la regione di Somma Vesuviana. Siamo in presenza di un qualcosa di veramente straordinario. Già la chiesa di Santa Maria del Pozzo con le cripte, il chiostro è un qualcosa che non si trova ovunque. La Villa di Augusto e l’intero patrimonio culturale di Somma Vesuviana, meritano grande rilevanza. Sono felicissimo di essere stato a Somma Vesuviana e ci ritornerò”.

Lo ha affermato lo scrittore Maurizio De Giovanni che a Somma Vesuviana ha aperto la seconda edizione del Summa Libri Festival, kermesse organizzata dall’associazione “Soma & Psiche”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Somma Vesuviana.

“Le parole di Maurizio De Giovanni sono la testimonianza che siamo sulla strada giusta nel promuovere il patrimonio culturale di Somma Vesuviana – ha affermato Salvatore Di Sarno sindaco del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano - e siamo pronti ad accoglierlo sempre, magari anche al Castello di Lucrezia D’Alagno. Somma è in un periodo di grande fermento”.

Maurizio De Giovanni ha visitato il Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, accompagnato dalla dott.ssa Filomena Castaldo, Presidente dell’Associazione. Lo scrittore è rimasto particolarmente colpito dalla bellezza del patrimonio storico sommese.

“Ringraziamo l’associazione “Soma & Psiche” per avere voluto a Somma Vesuviana il Summa Libri Festival – ha dichiarato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano - che non sarà l’unica rassegna letteraria nel nostro paese. Avremo molteplici rassegne che andranno a valorizzare i vari luoghi e siti culturali di Somma Vesuviana. Non ci fermiamo perchè i cittadini hanno il diritto di vedere la bellezza, conoscere ed amare il territorio. Al Castello di Lucrezia D’Alagno è ancora possibile visitare la mostra Vesuvius, ma Domenica 6 Ottobre, alle ore 20 avremo un grande evento musicale con un grande artista”.

Il giapponese Jun Aoki, grande interprete della canzone napoletana, sarà al Castello di Lucrezia D’Alagno, Domenica 6 Ottobre alle ore 20, alla presenza della missione archeologica giapponese!

“Jun Aoki, il più grande divulgatore della canzone classica napoletana in Giappone. Ha studiato all'Accademia musicale di Tokyo – ha continuato la Perna - prima di continuare gli studi a Milano da tenore. Allievo di Luciano Pavarotti e Sergio Bruni, ha ricevuto l'ordine di Cavaliere dal presidente Ciampi. A Napoli, dove manca da 5 anni, ha ricevuto il premio Masaniello e il premio Mastro Masiello Mandolino.

Il 6 Ottobre, Jun Aoki a Somma Vesuviana. Alle ore 20, per la prima volta, nel meraviglioso Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458, il celebre musicista giapponese, profondo conoscitore della storia della canzone napoletana, sarà in concerto, accompagnato al mandolino e alla chitarra classica dal compositore napoletano Alessandro D’Alessandro. Aoki, insegna e divulga a Tokyo la canzone classica napoletana. Il maestro ha scelto lo scenario unico del nostra Castello e non escludiamo presenze ed arrivi da tutta la Campania per un evento unico. Lo spettacolo vedrà l’accompagnamento dal vivo del quintetto a plettro DivaPlectrum con Hitoschi Koguchi e Adolfo Tronco. Tutte le persone che verranno al Castello, potranno visitare anche la mostra Vesuvius con tre grandi artisti quali Vincenzo Gargiulo, Gennaro Borriello e Ludovico della Rocca. Saremo in un Castello risalente al 1458 e realizzato dagli aragonesi, abitato da Lucrezia D’Alagno, amato dal grande Totò. I torrioni del Castello rappresentano un’area panoramica senza uguali in tutto il territorio sommese. Il maniero, inoltre è alle porte del Borgo Antico del Casamale, il Centro Storico con vicoletti, piazzette e ricco di ottima ristorazione”.