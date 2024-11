Casoria: 200 forze dell’ordine in strada nel giorno del lutto cittadino "L’impegno per la legalità messo in campo in queste ore è l’omaggio migliore a Santo"

"L’impegno per la legalità messo in campo in queste ore è l’omaggio migliore che possiamo fare a un ragazzo come Santo in un giorno così doloroso".

Così il sindaco di Casoria Raffaele Bene commenta l’operazione ad Alto Impatto messa in campo in città dalle forze dell’ordine nel giorno del lutto cittadino per i funerali di Santo Romano.

Oltre 200 uomini tra finanzieri, poliziotti e carabinieri hanno presidiato le strade effettuando diverse perquisizioni e sequestrando anche tre armi da fuoco.

“Ringrazio il prefetto Di Bari e le forze dell’ordine per la straordinaria sensibilità mostrata anche prima della tragedia di Santo e che ora assume un significato ancora più elevato. Avevamo messo in campo tutte le nostre energie per educare i nostri giovani alla legalità sia con i controlli che con le iniziative, ma queste giornate terribili ci impongono ulteriori sforzi”.

“Niente riporterà indietro Santo alla sua famiglia, ai suoi amici ed alle persone che gli volevano bene. Guardare a lui come la sentinella che indica il cammino che dobbiamo percorrere come comunità, però, è la strada migliore per mantenere in vita il suo essere ed i suoi valori prima che il suo ricordo. Nel giorno del dolore più atroce, come oggi, ma soprattutto in quelli che verranno” ha concluso il sindaco Raffale Bene.