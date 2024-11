Giornata mondiale della gentilezza: il bel gesto di Piano di Sorrento L'iniziativa del sindaco Salvatore Cappiello

La giornata mondiale della gentilezza è una ricorrenza internazionale che ricorre proprio oggi il 13 novembre.

Ed è di ieri il decreto numero 17 adottato in pubblicazione all'albo pretorio on line, con il quale il sindaco Salvatore Cappiello conferisce all'assessora Antonella Arnese la delega alla gentilezza. Accade al comune di Piano di Sorrento in Campania.

Una ricorrenza introdotta nel 1998 dal World Kindness Movement, una coalizione di Ong per la gentilezza delle nazioni. È osservata in molti paesi, tra cui Canada, Australia, Nigeria ed Emirati Arabi Uniti. Singapore ha osservato la giornata per la prima volta nel 2009. Anche l'Italia e l'India hanno osservato la giornata. Nel Regno Unito, è guidato da David Jamilly, che ha co-fondato Kindness Day UK con Louise Burfitt-Dons.